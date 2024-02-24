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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши
Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши: обзор матча 24 февраля 2024
Санкт-Галлен
24.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Стад Лозанна Уши
90+5'
К. Витциг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Витциг
90'
+5
90'
+3
Замена
С. Камара
️️️️
Э. Махмуд
90'
+1
Желтая карточка
Э. Махмуд
Замена
В. Руис
️️️️
Б. Тома
85'
72'
Желтая карточка
J. Vachoux
63'
Замена
Л. Мулай
️️️️
G. Kyeremateng
Замена
В. Геббельс
️️️️
П. Суттер
62'
61'
Желтая карточка
D. Ouedraogo
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
N. Duus Moller
46'
Желтая карточка
N. Duus Moller
11'
Желтая карточка
К. Витциг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
(К)
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
7
Альбан Айдини
ПВ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
26
Corsin Konietzke
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
2-3-1-4
1
Зиги
4
Станич
5
Вальчи
64
Стеванович
24
Тома
6
Суттер
7
Витциг
15
Диаби
11
77
Аколо
36
Окороджи
4-1-1-3-1
74
2
Диаките
5
15
4
24
Акичи
8
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
18
24
Тома
30
Руис
30
Руис
24
Тома
6
Суттер
69
Геббельс
69
Геббельс
6
Суттер
11
81
Фон Мос
81
Фон Мос
11
11
Махмуд
49
Камара
49
Камара
11
Махмуд
18
14
Мулай
14
Мулай
18
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Стад Лозанна Уши
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Noah Noverraz
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
47
Giovani Bamba
ЦП
27
Майкл Хьюле
ЦФ
20
Nathan Garcia
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Санкт-Галлен - Стад Лозанна Уши
2
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
7
Офсайды
6
1
Количество передач
461
346
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Зиттерштадион
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