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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Базель
Стад Лозанна Уши - Базель: обзор матча 06 апреля 2024
Стад Лозанна Уши
06.04.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Базель
Желтая карточка
С. Камара
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Ланг
️️️️
Ф. ван Бремен
Замена
М. Хьюле
️️️️
Э. Махмуд
84'
66'
Замена
Г. Сигуа
️️️️
Т. Джака
Замена
В. Амдиу
️️️️
R. Bayard
58'
Желтая карточка
R. Bayard
53'
Замена
L. Gassama
️️️️
А. Али Мохамед
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
49
Самку Камара
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
10
Mergim Qarri
ЦП
8
Romain Bayard
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Элиес Махмуд
ПВ
Главный тренер
Антони Брайзат
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
25
Валон Амдиу
ОП
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
4-1-2-3
74
5
Али Мохамед
5
49
Камара
23
24
Акичи
10
8
7
Айдини
17
Гарби
11
Махмуд
3-2-2-1-2
1
Хитц
18
Аджетей
4
ван Бремен
7
Авдуллаху
27
Рюгг
3
Вуйоз
34
Джака
20
Фрай
30
Каде
11
Барри
18
5
Али Мохамед
27
27
5
Али Мохамед
8
25
Амдиу
25
Амдиу
8
11
Махмуд
27
Хьюле
27
Хьюле
11
Махмуд
4
ван Бремен
5
Ланг
5
Ланг
4
ван Бремен
34
Джака
38
Сигуа
38
Сигуа
34
Джака
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Базель
1
Dany Da Silva
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Dany Da Silva
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Аксель Кайомбо
ПВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Базель
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
15
Офсайды
0
4
Количество передач
427
385
Сейвы
7
0
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
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