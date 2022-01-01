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АПЛ 2026/2027
Команды
Брайтон
Состав
€ 601 млн
Брайтон - состав команды
Брайтон & Хов
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Фалмер
Сайт:
http://www.brightonandhovealbion.com
Тренер:
Фабиан Хюрцелер
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Вербрюгген Барт
Вра
24
€ 40 млн
23
Стил Джейсон
Вра
36
€ 0.5 млн
38
МакГилл Том
Вра
26
€ 0.5 млн
44
Вушкович Лука
Защ
19
€ 60 млн
29
Де Куйпер Максим
Защ
25
€ 22 млн
4
Стрейк Паскаль
Защ
27
€ 22 млн
21
Боскальи Оливье
Защ
28
€ 15 млн
3
Хаджам Джауэн
Защ
23
€ 7 млн
20
Коштинья
Защ
26
€ 7 млн
30
Свобода Михаэль
Защ
27
€ 3.5 млн
5
Данк Льюис
Защ
34
€ 3.5 млн
17
Балеба Карлос
Пол
22
€ 55 млн
24
Кадиоглу Ферди
Пол
26
€ 35 млн
26
Аяри Ясин
Пол
22
€ 35 млн
8
Хиншелвуд Джек
Пол
21
€ 28 млн
27
Виффер Матс
Пол
26
€ 25 млн
25
Гомес Диего
Пол
23
€ 25 млн
22
Митома Каору
Пол
29
€ 22 млн
14
Андрес Чема
Пол
21
€ 20 млн
33
О'Райли Мэтт
Пол
25
€ 18 млн
35
Ялкуйе Малик
Пол
20
€ 12 млн
13
Гросс Паскаль
Пол
35
€ 2.5 млн
7
Мач Солли
Пол
32
€ 1 млн
25
Гомес Диего
Пол
42
-
36
Zadok Yohanna
Пол
-
11
Минте Янкуба
Нап
22
€ 45 млн
10
Рюттер Жоржиньо
Нап
24
€ 30 млн
19
Костулас Харалампос
Нап
19
€ 25 млн
9
Цимас Стефанос
Нап
20
€ 18 млн
12
Промис Дэвид
Нап
25
€ 17 млн
15
Осман Ибрахим
Нап
21
€ 7 млн
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 14, нападающих: 6
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