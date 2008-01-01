Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|25 февраля, суббота
|15:30
|Ньюкасл
|Брайтон
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Перенесен на неопределенный срок
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|22 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Брайтон
|1:0
|Борнмут
|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Лестер
|2:2
|Брайтон
|20 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Брайтон
|3:0
|Ливерпуль
|19 тур
|3 января, вторник
|22:45
|Эвертон
|1:4
|Брайтон
|18 тур
|31 декабря, суббота
|20:30
|Брайтон
|2:4
|Арсенал
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Саутгемптон
|1:3
|Брайтон
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Брайтон
|1:2
|Астон Вилла
|15 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|2:3
|Брайтон
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Брайтон
|4:1
|Челси
|13 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Манчестер Сити
|3:1
|Брайтон
|12 тур
|18 октября, вторник
|21:30
|Брайтон
|0:0
|Ноттингем Форест
|11 тур
|14 октября, пятница
|22:00
|Брентфорд
|2:0
|Брайтон
|10 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Брайтон
|0:1
|Тоттенхэм
|9 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|3:3
|Брайтон
|6 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|Брайтон
|5:2
|Лестер
|5 тур
|30 августа, вторник
|21:30
|Фулхэм
|2:1
|Брайтон
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Брайтон
|1:0
|Лидс
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|0:2
|Брайтон
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Брайтон
|0:0
|Ньюкасл
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Манчестер Юнайтед
|1:2
|Брайтон