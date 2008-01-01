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    Брайтон - результаты

    Город Брайтон & Хов
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.seagulls.co.uk
    Стадион Фалмер
    Тренер Роберто Де Дзерби
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		25 февраля, суббота 15:30 Ньюкасл Брайтон
    Перенесен на неопределенный срок
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Брайтон 0:1 Фулхэм
    23 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
    22 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Брайтон 1:0 Борнмут
    21 тур
    		21 января, суббота 18:00 Лестер 2:2 Брайтон
    20 тур
    		14 января, суббота 18:00 Брайтон 3:0 Ливерпуль
    19 тур
    		3 января, вторник 22:45 Эвертон 1:4 Брайтон
    18 тур
    		31 декабря, суббота 20:30 Брайтон 2:4 Арсенал
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Саутгемптон 1:3 Брайтон
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Брайтон 1:2 Астон Вилла
    15 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:3 Брайтон
    14 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Брайтон 4:1 Челси
    13 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Манчестер Сити 3:1 Брайтон
    12 тур
    		18 октября, вторник 21:30 Брайтон 0:0 Ноттингем Форест
    11 тур
    		14 октября, пятница 22:00 Брентфорд 2:0 Брайтон
    10 тур
    		8 октября, суббота 19:30 Брайтон 0:1 Тоттенхэм
    9 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:3 Брайтон
    6 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Брайтон 5:2 Лестер
    5 тур
    		30 августа, вторник 21:30 Фулхэм 2:1 Брайтон
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Брайтон 1:0 Лидс
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Вест Хэм 0:2 Брайтон
    2 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Брайтон 0:0 Ньюкасл
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон
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