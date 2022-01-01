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Команды
Брайтон
Расписание
€ 601 млн
Брайтон - расписание матчей
Брайтон & Хов
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Фалмер
Сайт:
http://www.brightonandhovealbion.com
Тренер:
Фабиан Хюрцелер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 22:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Брайтон
19.09 | 17:00
Брайтон
- : -
Арсенал
10.10 | 17:00
Сандерленд
- : -
Брайтон
15.10 | 22:00
Брайтон
- : -
Кауно Жальгирис
18.10 | 16:00
Брайтон
- : -
Кристал Пэлас
22.10 | 19:45
Яблонец
- : -
Брайтон
25.10 | 17:00
Ливерпуль
- : -
Брайтон
31.10 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Брайтон
05.11 | 23:00
Хетафе
- : -
Брайтон
07.11 | 18:00
Брайтон
- : -
Брентфорд
21.11 | 18:00
Халл Сити
- : -
Брайтон
26.11 | 20:45
Брайтон
- : -
Университатя
28.11 | 18:00
Брайтон
- : -
Ньюкасл
02.12 | 23:00
Борнмут
- : -
Брайтон
05.12 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Брайтон
10.12 | 23:00
Брайтон
- : -
Монако
12.12 | 18:00
Брайтон
- : -
Эвертон
17.12 | 23:00
Панатинаикос
- : -
Брайтон
19.12 | 18:00
Брайтон
- : -
Ипсвич Таун
26.12 | 18:00
Фулхэм
- : -
Брайтон
29.12 | 22:30
Тоттенхэм
- : -
Брайтон
02.01 | 15:30
Брайтон
- : -
Манчестер Юнайтед
05.01 | 22:30
Брайтон
- : -
Борнмут
16.01 | 18:00
Брентфорд
- : -
Брайтон
23.01 | 18:00
Брайтон
- : -
Манчестер Сити
30.01 | 18:00
Ньюкасл
- : -
Брайтон
06.02 | 18:00
Брайтон
- : -
Халл Сити
10.02 | 23:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Брайтон
20.02 | 18:00
Брайтон
- : -
Тоттенхэм
27.02 | 18:00
Ипсвич Таун
- : -
Брайтон
03.03 | 23:00
Брайтон
- : -
Фулхэм
13.03 | 18:00
Лидс
- : -
Брайтон
20.03 | 18:00
Брайтон
- : -
Ковентри
10.04 | 17:00
Астон Вилла
- : -
Брайтон
17.04 | 17:00
Брайтон
- : -
Челси
24.04 | 17:00
Эвертон
- : -
Брайтон
01.05 | 17:00
Брайтон
- : -
Ноттингем Форест
08.05 | 17:00
Брайтон
- : -
Сандерленд
15.05 | 17:00
Кристал Пэлас
- : -
Брайтон
23.05 | 17:00
Брайтон
- : -
Ливерпуль
30.05 | 18:00
Арсенал
- : -
Брайтон
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