Матч 2 тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Брайтоном» пройдет 30 августа 2026 года на «Стэмфорд Бридж». Обе команды стартовали с побед: хозяева обыграли «Фулхэм» (3:2), гости разгромили «Астон Виллу» (4:0). При этом «Челси» подходит к игре на фоне трeх побед подряд, а «Брайтон» не проигрывает в шести последних матчах и имеет феноменальную оборону – пять сухих матчей кряду. Однако в очных встречах преимущество на стороне «Брайтона» – четыре победы в четырeх последних матчах. Кто окажется сильнее – хозяева, которые набрали ход и играют при поддержке «Стэмфорд Бридж», или гости, которые тотально доминируют над «Челси» в последнее время и обладают лучшей защитой в лиге?

Кто победит в матче

«Челси» подходит к игре с хорошей формой и атакующей мощью. Команда выиграла три последних матча, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 2,80 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Челси» одержал волевую победу над «Фулхэмом» (3:2), подтвердив свою способность забивать даже в сложных матчах. Однако оборона хозяев вызывает тревогу – в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и в очных встречах с «Брайтоном» они регулярно пропускают. В четырeх последних матчах против «Брайтона» «Челси» неизменно уступал, а гости забивали в семи последних встречах с лондонцами. Это создаeт серьeзное психологическое давление, несмотря на домашнюю поддержку.

«Брайтон» подходит к игре в феноменальной форме. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe оборона действует образцово – в пяти последних играх «Брайтон» не пропустил ни одного гола, а в среднем за последние пять матчей пропускает 0,00 мяча – уникальный показатель для любого уровня. В атаке гости также стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, в среднем принося 2,40 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Брайтон» разгромил «Астон Виллу» (4:0), а в Лиге Конференций уверенно обыграл «Тромсе» (4:0). В очных встречах с «Челси» гости имеют подавляющее преимущество – четыре победы подряд, и в семи последних матчах они неизменно забивали «Челси». Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами, несмотря на домашний статус хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Челси», «Брайтон» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и лучшую оборону в лиге. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Челси» одержал десять побед, «Брайтон» – семь, ещe пять встреч завершились вничью. Однако в последних четырeх очных встречах неизменно побеждал «Брайтон», причeм в трeх из них – с крупным счeтом (3:0, 3:0, 3:0). Гости также забивают в семи последних матчах против «Челси». Текущая форма «Брайтона» – шесть матчей без поражений и пять сухих матчей подряд, тогда как «Челси» нестабилен в защите. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брайтона» в основное время. Феноменальная оборона гостей, их успешная очная статистика против «Челси» (четыре победы подряд) и стабильная атака делают их фаворитами, несмотря на домашнюю поддержку хозяев. «Челси» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу против столь организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Брайтона» с коэффициентом 4,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Челси» и «Брайтоном» состоится 30 августа 2026 года в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.