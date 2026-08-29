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«Челси» – «Брайтон»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

29 августа 2026 8:21
Челси - Брайтон
30 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
4.05
Победа «Брайтона»
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Матч 2 тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Брайтоном» пройдет 30 августа 2026 года на «Стэмфорд Бридж». Обе команды стартовали с побед: хозяева обыграли «Фулхэм» (3:2), гости разгромили «Астон Виллу» (4:0). При этом «Челси» подходит к игре на фоне трeх побед подряд, а «Брайтон» не проигрывает в шести последних матчах и имеет феноменальную оборону – пять сухих матчей кряду. Однако в очных встречах преимущество на стороне «Брайтона» – четыре победы в четырeх последних матчах. Кто окажется сильнее – хозяева, которые набрали ход и играют при поддержке «Стэмфорд Бридж», или гости, которые тотально доминируют над «Челси» в последнее время и обладают лучшей защитой в лиге?

Кто победит в матче

«Челси» подходит к игре с хорошей формой и атакующей мощью. Команда выиграла три последних матча, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 2,80 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Челси» одержал волевую победу над «Фулхэмом» (3:2), подтвердив свою способность забивать даже в сложных матчах. Однако оборона хозяев вызывает тревогу – в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и в очных встречах с «Брайтоном» они регулярно пропускают. В четырeх последних матчах против «Брайтона» «Челси» неизменно уступал, а гости забивали в семи последних встречах с лондонцами. Это создаeт серьeзное психологическое давление, несмотря на домашнюю поддержку.

«Брайтон» подходит к игре в феноменальной форме. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe оборона действует образцово – в пяти последних играх «Брайтон» не пропустил ни одного гола, а в среднем за последние пять матчей пропускает 0,00 мяча – уникальный показатель для любого уровня. В атаке гости также стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, в среднем принося 2,40 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Брайтон» разгромил «Астон Виллу» (4:0), а в Лиге Конференций уверенно обыграл «Тромсе» (4:0). В очных встречах с «Челси» гости имеют подавляющее преимущество – четыре победы подряд, и в семи последних матчах они неизменно забивали «Челси». Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами, несмотря на домашний статус хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Челси», «Брайтон» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и лучшую оборону в лиге. Хозяева способны забить, но их защита слишком уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Челси» одержал десять побед, «Брайтон» – семь, ещe пять встреч завершились вничью. Однако в последних четырeх очных встречах неизменно побеждал «Брайтон», причeм в трeх из них – с крупным счeтом (3:0, 3:0, 3:0). Гости также забивают в семи последних матчах против «Челси». Текущая форма «Брайтона» – шесть матчей без поражений и пять сухих матчей подряд, тогда как «Челси» нестабилен в защите. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника.

Личные встречи
Побед - 11 (52%)
Ничьих - 4 (19%)
Побед - 6 (29%)
37
Забитых мячей
30
1.76
В среднем за матч
1.43
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
4 : 3
30.08.2026
Брайтон
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон
1 : 1
18.01.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
4 : 3
30.08.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
3 : 0
21.04.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
1 : 3
27.09.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон
3 : 0
14.02.2025
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон
2 : 1
08.02.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
4 : 2
28.09.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
1 : 2
15.05.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3 : 2
03.12.2023
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Челси
1 : 0
27.09.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Челси
1 : 2
15.04.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон
4 : 1
29.10.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон
1 : 1
18.01.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
1 : 1
29.12.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
0 : 0
20.04.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон
1 : 3
14.09.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон
1 : 1
01.01.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Челси
2 : 0
28.09.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
3 : 0
03.04.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон
1 : 2
16.12.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон
0 : 4
20.01.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 0
26.12.2017
Брайтон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Леви Колуилл
(К) ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
41
Эстевао
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
3-3-3-1
1
Мартинес
5
Лакруа
21
Хато
6
Колуилл
3
Фофана
45
Лавиа
27
Густо
17
Роджерс
7
Нету
10
Палмер
9
Педро
3-5-1-1
1
Вербрюгген
21
Боскальи
5
Данк
44
Вушкович
35
Ялкуйе
25
Гомес
13
Гросс
27
Виффер
24
Кадиоглу
29
Де Куйпер
19
Костулас
7
Нету
25
Кайседо
25
Кайседо
7
Нету
Кайседо
4
Барко
4
Барко
Кайседо
6
Колуилл
29
Чаваррия
29
Чаваррия
6
Колуилл
45
Лавиа
24
Джеймс
24
Джеймс
45
Лавиа
3
Фофана
34
Ачампонг
34
Ачампонг
3
Фофана
35
Ялкуйе
15
Осман
15
Осман
35
Ялкуйе
27
Виффер
20
Коштинья
20
Коштинья
27
Виффер
19
Костулас
12
Промис
12
Промис
19
Костулас
Остались в запасе
Челси
Брайтон
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
41
Эстевао
ПВ
39
Майк Пендерс
ВР
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
41
Эстевао
ПВ
39
Майк Пендерс
ВР
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
Точно не сыграют
Джордан Хендерсон
ЦП
Марко Палестра
ПВ
Энцо Фернандес
ОП
Брайтон
Точно не сыграют
Каору Митома
ЛВ
Эван Фергюсон
ЦФ
Янкуба Минте
ПВ
Стефанос Цимас
ЦФ
Джек Хиншелвуд
ОП
Matias Orozco
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брайтона» в основное время. Феноменальная оборона гостей, их успешная очная статистика против «Челси» (четыре победы подряд) и стабильная атака делают их фаворитами, несмотря на домашнюю поддержку хозяев. «Челси» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу против столь организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Брайтона» с коэффициентом 4,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Челси» и «Брайтоном» состоится 30 августа 2026 года в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Челси» – «Брайтон»: смотреть онлайн.

4.05
Победа «Брайтона»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Брайтон Челси
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