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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Челси
Брайтон - Челси: обзор матча 15 мая 2024
Брайтон
15.05.2024, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Челси
90+7'
Д. Уэлбек
34'
К. Палмер
64'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Челси
90'
+9
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
К. Палмер
90'
+9
Замена
Л. Угочукву
️️️️
К. Галлахер
ГОЛ! 1:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Ж. Педро
90'
+7
90'
Замена
Т. Силва
️️️️
Н. Джексон
88'
Красная карточка
Р. Джеймс
Замена
А. Фати
️️️️
Х. Энкисо
85'
Замена
О. Оффиа
️️️️
Т. Лэмпти
85'
Желтая карточка
Б. Вербрюгген
81'
79'
Желтая карточка
М. Кайседо
77'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
70'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ф. Буонанотте
70'
69'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Густо
69'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Н. Мадуэке
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Густо
Замена
В. Барко
️️️️
Л. Данк
46'
42'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Мудрик
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Палмер
Пас отдал
М. Кукурелья
Желтая карточка
Л. Данк
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-3-1
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
5
Данк
44
Игор
48
Лэмпти
13
Гросс
6
Гилмор
7
Адингра
10
Буонанотте
10
Энкисо
9
Педро
4-1-1-3-1
1
Петрович
27
Густо
27
Чалоба
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
25
Кайседо
8
Галлахер
20
Мадуэке
10
Палмер
27
Мудрик
11
Джексон
5
Данк
4
Барко
4
Барко
5
Данк
48
Лэмпти
24
Оффиа
24
Оффиа
48
Лэмпти
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
10
Энкисо
31
Фати
31
Фати
10
Энкисо
10
Буонанотте
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Буонанотте
11
Джексон
3
Силва
3
Силва
11
Джексон
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
8
Галлахер
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Галлахер
10
Палмер
22
Казадеи
22
Казадеи
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Мадуэке
27
Мудрик
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Мудрик
Остались в запасе
Брайтон
Челси
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брайтон - Челси
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
14
Офсайды
1
1
Количество передач
544
471
Сейвы
4
1
Точность передач %
90
90
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.48
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Фалмер
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