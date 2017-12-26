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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 26 декабря 2017
Челси
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
46'
А. Мората
60'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Брайтон
ГОЛ! 2:0!
М. Алонсо
Пас отдал
С. Фабрегас
60'
57'
Желтая карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Алонсо
22
Рюдигер
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Азар
11
Мозес
21
Мората
3-4-2-1
13
Райан
29
Зуттнер
5
Данк
25
Даффи
18
Скелотто
7
Каял
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
21
Искьердо
10
Хемед
Остались в запасе
Челси
Брайтон
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Челси - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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