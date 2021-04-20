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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 20 апреля 2021
Челси
20.04.2021, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Брайтон
90'
+2
Вторая желтая
Б. Уайт
86'
Замена
Я. Модер
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
О. Жиру
️️️️
Х. Зиеш
77'
74'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Мак Аллистер
73'
Желтая карточка
Б. Уайт
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
67'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
М. Алонсо
67'
60'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
К. Зума
35'
Желтая карточка
Жоржиньо
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
22
Хаким Зиеш
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
34
Йоэл Велтман
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Кепа
22
Рюдигер
15
Кристенсен
4
Зума
3
Алонсо
24
Джеймс
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Пулишич
22
Зиеш
29
Хаверц
4-1-3-1-1
97
Санчес
5
Данк
33
Берн
4
Уайт
4
Уэбстер
34
Велтман
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
19
Троссард
18
Уэлбек
3
Алонсо
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
3
Алонсо
22
Зиеш
9
Жиру
9
Жиру
22
Зиеш
29
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
29
Хаверц
18
Уэлбек
7
Модер
7
Модер
18
Уэлбек
19
Троссард
10
Лаллана
10
Лаллана
19
Троссард
10
Мак Аллистер
11
Мопе
11
Мопе
10
Мак Аллистер
Остались в запасе
Челси
Брайтон
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Челси - Брайтон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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