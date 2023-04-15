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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 15 апреля 2023
Челси
15.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
13'
К. Галлахер
42'
Д. Уэлбек
70'
Х. Энкисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Брайтон
87'
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
А. Уэбстер
77'
Желтая карточка
Р. Санчес
Замена
М. Маунт
️️️️
Д. Закария
74'
70'
ГОЛ! 1:2!
Х. Энкисо
Пас отдал
С. Мач
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Стерлинг
57'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Э. Фернандес
57'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
У. Фофана
57'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Пулишич
56'
Желтая карточка
Т. Чалоба
51'
Желтая карточка
К. Галлахер
45'
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
П. Гросс
39'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
28'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Й. Велтман
ГОЛ! 1:0!
К. Галлахер
Пас отдал
М. Мудрик
13'
4'
Желтая карточка
Й. Велтман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-2-1-3
13
Кепа
33
Чилвел
3
Фофана
5
Бадьяшиль
27
Чалоба
17
Фернандес
6
Закария
8
Галлахер
27
Мудрик
19
Стерлинг
11
Пулишич
4-1-2-2-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
7
Мач
22
Митома
11
Фергюсон
3
Фофана
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Фофана
17
Фернандес
8
Ковачич
8
Ковачич
17
Фернандес
6
Закария
7
Маунт
7
Маунт
6
Закария
11
Пулишич
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Пулишич
19
Стерлинг
79
Феликс
79
Феликс
19
Стерлинг
4
Уэбстер
6
ван Хеке
6
ван Хеке
4
Уэбстер
34
Велтман
10
Энкисо
10
Энкисо
34
Велтман
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
Остались в запасе
Челси
Брайтон
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
38
Том МакГилл
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Челси - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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