Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 28 сентября 2024
Челси
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Брайтон
21'
К. Палмер
28'
К. Палмер (П)
31'
К. Палмер
41'
К. Палмер
7'
Ж. Рюттер
34'
К. Балеба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Брайтон
81'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
79'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
Э. Фернандес
79'
Желтая карточка
У. Фофана
78'
71'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ф. Кадиоглу
71'
Замена
Я. Минте
️️️️
Ж. Рюттер
Замена
М. Мудрик
️️️️
Д. Санчо
71'
Замена
Р. Вейга
️️️️
М. Кукурелья
70'
Замена
П. Нету
️️️️
Н. Мадуэке
63'
57'
Замена
Игор
️️️️
А. Уэбстер
57'
Замена
Я. Аяри
️️️️
М. Виффер
ГОЛ! 4:2!
К. Палмер
Пас отдал
Д. Санчо
41'
34'
ГОЛ! 3:2!
К. Балеба
Желтая карточка
М. Кукурелья
33'
ГОЛ! 3:1!
К. Палмер
31'
Желтая карточка
Э. Фернандес
29'
29'
Желтая карточка
П. Эступиньян
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Палмер
28'
27'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ! 1:1!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Джексон
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Рюттер
Пас отдал
К. Балеба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
27
Матс Виффер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
3-1-3-1-2
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
5
Данк
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
27
Виффер
20
Балеба
24
Кадиоглу
22
Митома
10
Рюттер
18
Уэлбек
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
17
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
17
Фернандес
19
Санчо
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Санчо
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
4
Уэбстер
44
Игор
44
Игор
4
Уэбстер
27
Виффер
26
Аяри
26
Аяри
27
Виффер
24
Кадиоглу
10
Энкисо
10
Энкисо
24
Кадиоглу
10
Рюттер
11
Минте
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Челси
Брайтон
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Челси - Брайтон
3
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
8
Офсайды
6
2
Количество передач
363
537
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
3.19
1.05
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Брайтон
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
Вчера, 14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
27 ноября
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
26 ноября
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
Вчера, 14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+