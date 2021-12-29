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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 29 декабря 2021
Челси
29.12.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
28'
Р. Лукаку
90+1'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Брайтон
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Кукурелья
88'
Замена
С. Альсате
️️️️
Я. Модер
81'
Желтая карточка
И. Биссума
Желтая карточка
М. Маунт
81'
80'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Мак Аллистер
Замена
Н. Канте
️️️️
К. Хадсон-Одои
67'
66'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Т. Лэмпти
Желтая карточка
К. Хадсон-Одои
64'
Желтая карточка
М. Ковачич
58'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
А. Кристенсен
46'
Желтая карточка
А. Рюдигер
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Маунт
28'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Р. Джеймс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
24
Джеймс
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Пулишич
9
Лукаку
4-3-2-1
97
Санчес
48
Лэмпти
33
Берн
34
Велтман
17
Кукурелья
28
Биссума
7
Модер
10
Мак Аллистер
7
Мач
10
Лаллана
11
Мопе
24
Джеймс
3
Алонсо
3
Алонсо
24
Джеймс
15
Кристенсен
27
Чалоба
27
Чалоба
15
Кристенсен
7
Хадсон-Одои
91
Канте
91
Канте
7
Хадсон-Одои
7
Модер
7
Альсате
7
Альсате
7
Модер
48
Лэмпти
12
Мвепу
12
Мвепу
48
Лэмпти
10
Мак Аллистер
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Мак Аллистер
Остались в запасе
Челси
Брайтон
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Челси - Брайтон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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