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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Челси
Брайтон - Челси: обзор матча 01 января 2020
Брайтон
01.01.2020, среда, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Челси
84'
А. Джаханбакш
10'
С. Аспиликуэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Челси
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Л. Данк
84'
82'
Желтая карточка
М. Ковачич
73'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Маунт
Желтая карточка
Л. Данк
71'
69'
Желтая карточка
К. Зума
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Муй
68'
66'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
Замена
А. Коннолли
️️️️
И. Биссума
46'
Замена
Бернардо
️️️️
Д. Берн
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
13
Кепа
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-4-2
13
Райан
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
33
Монтойя
24
Проппер
28
Биссума
7
Альсате
13
Муй
19
Троссард
11
Мопе
4-1-1-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Зума
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
33
Берн
13
Бернардо
13
Бернардо
33
Берн
13
Муй
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
13
Муй
28
Биссума
10
Коннолли
10
Коннолли
28
Биссума
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
7
Маунт
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Маунт
Остались в запасе
Брайтон
Челси
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Брайтон - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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