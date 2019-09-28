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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 28 сентября 2019
Челси
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
50'
Жоржиньо (П)
76'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Брайтон
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
84'
79'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Н. Мопе
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
76'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Баркли
68'
65'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Муй
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Педро
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоржиньо
50'
49'
Желтая карточка
А. Уэбстер
46'
Замена
Г. Бонг
️️️️
И. Биссума
33'
Желтая карточка
С. Альсате
Желтая карточка
М. Алонсо
31'
28'
Желтая карточка
Н. Мопе
Желтая карточка
А. Кристенсен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-2-3-1
13
Кепа
3
Алонсо
15
Кристенсен
23
Томори
3
Аспиликуэта
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Виллиан
7
Маунт
9
Педро
18
Абрахам
4-5-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
33
Берн
4
Уэбстер
7
Альсате
28
Биссума
16
Стивенс
13
Гросс
13
Муй
11
Мопе
9
Педро
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Педро
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Баркли
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
28
Биссума
13
Бонг
13
Бонг
28
Биссума
11
Мопе
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Мопе
13
Муй
10
Коннолли
10
Коннолли
13
Муй
Остались в запасе
Челси
Брайтон
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Остались в запасе
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Челси - Брайтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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