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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 03 декабря 2023
Челси
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Брайтон
17'
Э. Фернандес
21'
Л. Колуилл
65'
Э. Фернандес (П)
43'
Ф. Буонанотте
90+2'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Брайтон
90'
+14
Желтая карточка
Ж. Педро
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Ж. Педро
Пас отдал
Д. Милнер
Желтая карточка
Р. Санчес
88'
84'
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Игор
Замена
А. Броя
️️️️
М. Мудрик
81'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Н. Джексон
72'
Замена
К. Палмер
️️️️
Р. Стерлинг
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Фернандес
65'
64'
Желтая карточка
П. Гросс
64'
Желтая карточка
Д. Милнер
Желтая карточка
Э. Фернандес
59'
58'
Желтая карточка
Игор
57'
Замена
П. Гросс
️️️️
К. Балеба
57'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Лаллана
57'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хиншелвуд
57'
Замена
К. Митома
️️️️
Ф. Буонанотте
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
52'
45'
+6
Желтая карточка
Д. Хиншелвуд
Вторая желтая
К. Галлахер
45'
43'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Буонанотте
Пас отдал
А. Лаллана
Желтая карточка
К. Галлахер
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Колуилл
Пас отдал
Н. Джексон
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Фернандес
Пас отдал
Б. Бадьяшиль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
10
Коул Палмер
ПВ
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЦФ
4-2-1-3
97
Санчес
5
Дисаси
3
Силва
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
27
Мудрик
19
Стерлинг
11
Джексон
3-1-2-3-1
23
Стил
6
ван Хеке
44
Игор
34
Велтман
8
Хиншелвуд
20
Балеба
6
Гилмор
10
Буонанотте
10
Лаллана
7
Адингра
11
Фергюсон
11
Джексон
22
Матсен
22
Матсен
11
Джексон
19
Стерлинг
10
Палмер
10
Палмер
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Броя
27
Броя
27
Мудрик
20
Балеба
13
Гросс
13
Гросс
20
Балеба
8
Хиншелвуд
20
Милнер
20
Милнер
8
Хиншелвуд
10
Буонанотте
22
Митома
22
Митома
10
Буонанотте
10
Лаллана
9
Педро
9
Педро
10
Лаллана
44
Игор
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
44
Игор
Остались в запасе
Челси
Брайтон
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Челси - Брайтон
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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