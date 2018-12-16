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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Челси
Брайтон - Челси: обзор матча 16 декабря 2018
Брайтон
16.12.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Челси
66'
С. Мач
17'
Педро
33'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Челси
90'
Желтая карточка
Кепа
87'
Желтая карточка
М. Алонсо
83'
Замена
О. Жиру
️️️️
Э. Азар
Замена
Ю. Локадия
️️️️
А. Кноккарт
83'
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Гросс
81'
75'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Ф. Андоне
69'
ГОЛ! 1:2!
С. Мач
Пас отдал
Бернардо
66'
66'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Педро
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
60'
Желтая карточка
Л. Данк
55'
33'
ГОЛ! 0:2!
Э. Азар
Пас отдал
Виллиан
17'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бернардо
27
Балогун
5
Данк
33
Монтойя
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-1-2-3
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
13
Гросс
28
Биссума
28
Биссума
13
Гросс
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
93
Кноккарт
9
Локадия
9
Локадия
93
Кноккарт
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
9
Педро
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Педро
10
Азар
9
Жиру
9
Жиру
10
Азар
Остались в запасе
Брайтон
Челси
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Брайтон - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
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