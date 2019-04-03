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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Брайтон
Челси - Брайтон: обзор матча 03 апреля 2019
Челси
03.04.2019, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Брайтон
38'
О. Жиру
60'
Э. Азар
63'
Р. Лофтус-Чик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Брайтон
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
84'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
82'
75'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
С. Аспиликуэта
73'
70'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ф. Андоне
ГОЛ! 3:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Э. Азар
63'
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
60'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
38'
31'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
С. Мач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
15
Кристенсен
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
10
Азар
7
Хадсон-Одои
9
Жиру
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
28
Биссума
16
Стивенс
24
Проппер
11
Джаханбакш
7
Мач
7
Андоне
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
3
Аспиликуэта
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
11
Джаханбакш
13
Бернардо
13
Бернардо
11
Джаханбакш
7
Мач
93
Кноккарт
93
Кноккарт
7
Мач
7
Андоне
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Андоне
Остались в запасе
Челси
Брайтон
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Челси - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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