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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Челси
Брайтон - Челси: обзор матча 29 октября 2022
Брайтон
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Челси
5'
Л. Троссард
14'
Р. Лофтус-Чик (АГ)
42'
Т. Чалоба (АГ)
90+2'
П. Гросс
48'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Челси
ГОЛ! 4:1!
П. Гросс
90'
+2
Желтая карточка
Х. Энкисо
83'
79'
Замена
А. Броя
️️️️
К. Пулишич
79'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Галлахер
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
К. Митома
73'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
А. Лаллана
65'
64'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Кукурелья
64'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Р. Стерлинг
50'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
48'
ГОЛ! 3:1!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Галлахер
46'
Замена
Э. Менди
️️️️
Кепа
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Т. Чалоба
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Лофтус-Чик
14'
11'
Желтая карточка
М. Ковачич
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
К. Митома
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
23
Энди Моран
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
3-1-2-3-1
97
Санчес
2
Эступиньян
4
Уэбстер
5
Данк
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
22
Митома
3-3-3-1
13
Кепа
27
Чалоба
3
Силва
17
Кукурелья
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
8
Галлахер
11
Пулишич
7
Маунт
19
Стерлинг
29
Хаверц
22
Митома
48
Лэмпти
48
Лэмпти
22
Митома
10
Лаллана
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Лаллана
13
Кепа
16
Менди
16
Менди
13
Кепа
17
Кукурелья
33
Чилвел
33
Чилвел
17
Кукурелья
8
Галлахер
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Галлахер
19
Стерлинг
7
Обамеянг
7
Обамеянг
19
Стерлинг
11
Пулишич
27
Броя
27
Броя
11
Пулишич
Остались в запасе
Брайтон
Челси
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Брайтон - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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