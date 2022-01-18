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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Челси
Брайтон - Челси: обзор матча 18 января 2022
Брайтон
18.01.2022, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Челси
60'
А. Уэбстер
28'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Челси
81'
Желтая карточка
А. Рюдигер
81'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Зиеш
Желтая карточка
Д. Берн
80'
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Жоржиньо
80'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
Замена
С. Мач
️️️️
Т. Лэмпти
76'
Замена
Л. Троссард
️️️️
П. Гросс
62'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Уэлбек
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Уэбстер
Пас отдал
А. Мак Аллистер
60'
59'
Желтая карточка
М. Алонсо
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Н. Канте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
38
Том МакГилл
ВР
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-2-4-1
97
Санчес
34
Велтман
4
Уэбстер
33
Берн
17
Кукурелья
48
Лэмпти
10
Мак Аллистер
7
Альсате
7
Модер
13
Гросс
18
Уэлбек
4-1-1-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
22
Зиеш
9
Лукаку
48
Лэмпти
7
Мач
7
Мач
48
Лэмпти
13
Гросс
19
Троссард
19
Троссард
13
Гросс
18
Уэлбек
11
Мопе
11
Мопе
18
Уэлбек
21
Жоржиньо
8
Ковачич
8
Ковачич
21
Жоржиньо
22
Зиеш
11
Вернер
11
Вернер
22
Зиеш
9
Лукаку
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Лукаку
Остались в запасе
Брайтон
Челси
25
Мойзес Кайседо
ОП
37
Кьел Шерпен
ВР
38
Том МакГилл
ВР
49
Марк Леонард
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
37
Кьел Шерпен
ВР
38
Том МакГилл
ВР
49
Марк Леонард
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Брайтон - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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