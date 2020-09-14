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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Челси
Брайтон - Челси: обзор матча 14 сентября 2020
Брайтон
14.09.2020, понедельник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Челси
54'
Л. Троссард
23'
Жоржиньо (П)
56'
Р. Джеймс
66'
К. Зума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Челси
85'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
Т. Лэмпти
81'
80'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Хаверц
Замена
П. Гросс
️️️️
Б. Уайт
79'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
С. Альсате
79'
66'
ГОЛ! 1:3!
К. Зума
Пас отдал
Р. Джеймс
61'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. Джеймс
Пас отдал
Жоржиньо
ГОЛ! 1:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Т. Лэмпти
54'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Лаллана
45'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-2-2
13
Райан
48
Лэмпти
4
Уэбстер
4
Уайт
5
Данк
7
Альсате
28
Биссума
10
Лаллана
7
Мач
11
Мопе
19
Троссард
4-1-2-1-2
13
Кепа
24
Джеймс
15
Кристенсен
4
Зума
3
Алонсо
91
Канте
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Вернер
29
Хаверц
4
Уайт
13
Гросс
13
Гросс
4
Уайт
7
Альсате
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
7
Альсате
10
Лаллана
10
Коннолли
10
Коннолли
10
Лаллана
29
Хаверц
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
21
Жоржиньо
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
Остались в запасе
Брайтон
Челси
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Брайтон - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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