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    Великие считали его величайшим. Истории и слова о Диего Марадоне


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    Сегодня, 22:42
    «Он наконец обретeт спокойствие в руках Бога».

    25 ноября 2020 года от сердечного приступа умер Диего Армандо Марадона. Ему было 60 лет.

    Главные его достижения:

    • Признали лучшим футболистом XX века в голосовании на официальном сайте ФИФА (он набрал 53,6 % голосов).

    • Первый обладатель почетного «Золотого мяча».

    • В 1999 году его признали лучшим спортсменом XX века в Аргентине.

    • На чемпионате мира 1986 года принял участие в 10 голах. С тех пор ни один футболист не смог набрать столько же баллов по системе гол+пас на ЧМ.

    • Его гол в ворота Англии на том чемпионате мира признали лучшим в истории турнира.

    Пеле: «Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой».

    Криштиану Роналду: «Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир – с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных».

    Зидан: «Видел ли я кого-нибудь с такими же способностями, которыми обладал Марадона? Нет, никогда».

    Ариго Сакки: «Месси, конечно, фантастический футболист, но Марадона уникален. Лео в большей степени командный игрок и может подчинить себя командной игре. А Марадона сам строил игру; он был причиной игры команды, тогда как Месси является – ее следствие».

    Гари Линекер:«По некоторым оценкам, величайший игрок своего поколения и, возможно, самый великий футболист всех времeн. Надеюсь, что после счастливой, но не самой простой своей жизни, он наконец обретeт спокойствие в руках Бога».

    Бывший игрок «Наполи» Джузеппе Брусколотти: «Однажды я получил серьезную травму. Врачи сказали, что мне нельзя спать. В полвторого ночи ко мне в комнату пришел Марадона. Он сказал, что будет болтать со мной до самого утра».

    Джанфранко Дзола: «Меня считали перспективным парнем, но с ограниченным видением. Тренировки с Марадоной открыли для меня новые границы. В матче с «Пизой» не мог сыграть Карека. Марадона взял девятый номер, а мне дал десятку от которой никогда не отказывался. Великий человек».

    Лоренцо Инсинье: «Вы знаете, если бы в Неаполе жителям предложили придумать новое божество, то все бы назвали Диего. Его здесь знают и любят все: старики, мужчины, женщины и дети, которые никогда его не видели. Мне рассказывали, как однажды он спас торговую лавку от разорения – привлек к ней покупателей и подарил огромную сумму владельцу. Или как он часами болтал с детьми о футболе. Или как приезжал в больницы».

    Режиссер Эмир Кустурица, снявший о нем фильм: «Этот добродушный коротышка был больше похож на персонажа из фильма о мексиканской революции, чем на лучшего футболиста всех времен. Будто он только что попрощался с дамами легкого поведения и вошел в комнату, принеся за собой запах пороха революции».

    Месси: «Диего оставил нас, но не ушел, потому что он вечен».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SVEN SIMON / Keystone Press Agency / AFLO / dpa / Global Look Press
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