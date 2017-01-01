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Команды
Ахмат
Результаты
€ 32 млн
Ахмат - результаты матчей
Грозный
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ахмат-Арена
Сайт:
http://fc-akhmat.ru/
Тренер:
Станислав Черчесов
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13.09 | 14:30
Ахмат
3 : 2
Динамо Мх
07.09 | 19:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
29.08 | 20:00
Ахмат
3 : 3
Крылья Советов
22.08 | 18:00
Ахмат
4 : 1
Ростов
15.08 | 20:45
Краснодар
1 : 0
Ахмат
10.08 | 19:30
Факел
0 : 0
Ахмат
02.08 | 20:30
Ахмат
1 : 2
Спартак
26.07 | 17:00
Локомотив
1 : 1
Ахмат
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