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    Ахмат - результаты

    Город Грозный
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://fc-akhmat.ru/
    Стадион Ахмат-Арена
    Тренер Сергей Ташуев
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023)
    1/4 финала
    		26 февраля, воскресенье 14:30 Уфа 1:2 Ахмат
    Россия. Кубок (2022/2023), группа C
    6 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 3:0 Ахмат
    5 тур
    		23 ноября, среда 16:00 Ахмат 2:1 Динамо
    4 тур
    		19 октября, среда 15:30 Оренбург 4:2 Ахмат
    3 тур
    		29 сентября, четверг 15:00 Ахмат 3:1 Ростов
    2 тур
    		13 сентября, вторник 17:30 Динамо 2:1 Ахмат
    1 тур
    		31 августа, среда 20:30 Ахмат 3:1 Оренбург
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