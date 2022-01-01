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РПЛ 2026/2027
Команды
Спартак
Состав
€ 127,70 млн
Спартак - состав команды
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Лукойл Арена
Сайт:
http://spartak.com/
Тренер:
Хуан Карлос Карседо
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
98
Максименко Александр
Вра
28
€ 4 млн
1
Помазун Илья
Вра
30
€ 1 млн
56
Довбня Александр
Вра
39
€ 0.05 млн
68
Литвинов Руслан
Защ
25
€ 6 млн
3
Ву Кристофер
Защ
25
€ 5 млн
6
Бабич Срджан
Защ
30
€ 4 млн
33
Парада Виктор
Защ
24
€ 4 млн
97
Денисов Даниил
Защ
24
€ 4 млн
4
Джику Александер
Защ
32
€ 3.5 млн
56
Довбня Александр
Защ
30
€ 0.3 млн
71
Добродицкий Александр
Защ
19
-
83
Фернандеш Жедсон
Пол
27
€ 16 млн
5
Барко Эсекьель
Пол
27
€ 16 млн
18
Умяров Наиль
Пол
26
€ 7.5 млн
10
Маркиньос
Пол
27
€ 7 млн
25
Пруцев Данил
Пол
26
€ 6 млн
35
Мартинс Кристофер
Пол
29
€ 3.5 млн
47
Зобнин Роман
Пол
32
€ 2 млн
17
Саусь Владислав
Пол
23
€ 2 млн
77
Зиньковский Антон
Пол
30
€ 2 млн
28
Зорин Даниил
Пол
22
€ 0.7 млн
40
Сорокин Иван
Пол
18
-
9
Угальде Манфред
Нап
24
€ 12 млн
19
Даку Мирлинд
Нап
28
€ 9 млн
7
Солари Пабло
Нап
25
€ 8 млн
27
Дмитриев Игорь
Нап
22
€ 3.5 млн
24
Массалыга Никита
Нап
19
€ 0.4 млн
62
Полех Павел
Нап
16
€ 0.25 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 6
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