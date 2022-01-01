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Команды
Спартак
Новости
€ 127,70 млн
Спартак - новости команды
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Лукойл Арена
Сайт:
http://spartak.com/
Тренер:
Хуан Карлос Карседо
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Игрок «Спартака» – о Моуринью: «Очень повезло, что такой тренер встретился в моей жизни»
09:18
Фото
Определился лучший игрок «Спартака» в октябре
Вчера, 18:50
4
Маркиньос из «Спартака» назвал самого сложного защитника в РПЛ
Вчера, 09:56
6
Фото
Зобнин стал обладателем «Золотого кабана»
Вчера, 09:26
7
Карседо обратился к игроку ХК «Спартак», получившему тяжелую травму
5 ноября
3
Маркиньос ответил, можно ли попасть из «Спартака» в сборную Бразилии
5 ноября
3
Список всех тренерских провалов Черчесова
5 ноября
8
Зобнин прокомментировал возможное чемпионство «Спартака»
5 ноября
7
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
5 ноября
4
Радимов проанализировал легкую победу «Спартака» над «Локомотивом»
5 ноября
1
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
5 ноября
16
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
5 ноября
35
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
5 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Тедеев – о Дзюбе: «Такого футболиста нужно правильно проводить, «Спартак» должен взять инициативу»
5 ноября
18
Каррера высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
4 ноября
1
Каррера объяснил, почему перестал общаться с российскими СМИ
4 ноября
3
«Спартак» сравнили со стиральной машиной
3 ноября
19
В «Спартаке» прокомментировали скандальный толчок судьи Глебовым
3 ноября
5
Спартаковец Парада отреагировал на жесточайшую критику в свой адрес
3 ноября
4
Подробности конфликта Глушенкова в сборной России
3 ноября
54
Фото
«Спартак» поздравил Эмери с 55-летием
3 ноября
2
Глушаков – о составе «Спартака»: «Нет ни одного игрока сильнее меня»
3 ноября
14
Фото
Андрей Мостовой одним словом отреагировал на 0:4 «Локомотива» от «Спартака»
3 ноября
2
В «Спартаке» оценили уровень игры команды в матче с «Локомотивом»
3 ноября
2
Аршавин назвал единственного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
2 ноября
30
Ловчев прокомментировал избиение «Локомотива» «Спартаком»
2 ноября
4
Громкое заявление Дасаева о работе Карседо в «Спартаке»
2 ноября
12
Угальде превзошел достижение Ловчева
2 ноября
10
Видео
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
4
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
6
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
10
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
11
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
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