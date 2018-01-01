Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Спартак
Результаты
€ 127,70 млн
Спартак - результаты матчей
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Лукойл Арена
Сайт:
http://spartak.com/
Тренер:
Хуан Карлос Карседо
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. Премьер-лига. 2026/2027
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. Премьер-лига. 2025/2026
Зимний кубок РПЛ. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Премьер-лига. 2024/2025
Зимний кубок РПЛ. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. Премьер-лига. 2023/2024
Зимний кубок РПЛ. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Премьер-лига. 2022/2023
Россия. Кубок. 2021/2022
Лига Европы. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Россия. Премьер-лига. 2021/2022
Кубок Париматч Премьер. 2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. Премьер-лига. 2020/2021
Кубок «Париматч» Премьер. 2020
Лига Европы. 2019/2020
Россия. Премьер-лига. 2019/2020
Кубок «Париматч» Премьер. 2019
Кубок «Матч Премьер». 2019
Лига Европы. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Россия. Премьер-лига. 2018/2019
Россия. Премьер-лига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Россия. Премьер-лига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Россия. Премьер-лига. 2015/2016
Россия. Премьер-лига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Россия. Премьер-Лига. 2013/2014
Турнир четырех. 2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Россия. Премьер-Лига. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Россия. Премьер-лига. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Россия. Премьер-Лига. 2010
Россия. Премьер-лига. 2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Россия. Премьер-лига. 2008
Кубок Первого Канала. 2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Россия. Премьер-лига. 2007
Россия. Премьер-лига. 2006
Россия. Премьер-лига. 2005
Россия. Премьер-лига. 2004
Россия. Премьер-лига. 2003
Россия. Премьер-лига. 2002
Чемпионат России. 2001
Чемпионат России. 2000
Чемпионат России. 1999
Чемпионат России. 1998
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1994
Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
01.11 | 19:45
Локомотив
0 : 4
Спартак
25.10 | 16:00
ЦСКА
2 : 0
Спартак
18.10 | 18:45
Спартак
4 : 0
Рубин
10.10 | 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Спартак
16.09 | 18:30
Спартак
1 : 0
Факел
13.09 | 17:00
Спартак
3 : 0
Ростов
06.09 | 18:30
Динамо
2 : 1
Спартак
30.08 | 17:30
Спартак
1 : 1
Оренбург
23.08 | 20:00
Спартак
2 : 0
Зенит
16.08 | 19:30
Балтика
1 : 2
Спартак
09.08 | 20:00
Спартак
1 : 2
Краснодар
02.08 | 20:30
Ахмат
1 : 2
Спартак
25.07 | 20:45
Спартак
3 : 0
Родина
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
4
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
6
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
10
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
11
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+