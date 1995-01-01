Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|23
|Сангаре Дэвид
|Вра
|22
|8
|0
|0
|0
|0
|-
|25
|Баринов Даниил
|Вра
|24
|7
|0
|0
|1
|0
|-
|1
|Айдаров Сергей
|Вра
|24
|6
|0
|0
|0
|0
|-
|36
|Воропаев Артем
|Защ
|23
|19
|1
|0
|1
|0
|-
|3
|Аликин Павел
|Защ
|38
|15
|0
|0
|2
|0
|€ 0.05 млн.
|12
|Габараев Альберт
|Защ
|25
|15
|0
|0
|2
|1
|€ 0.2 млн.
|44
|Рыков Владимир
|Защ
|35
|10
|0
|0
|1
|0
|€ 0.35 млн.
|49
|Караев Максим
|Защ
|21
|9
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Клещенко Александр
|Защ
|27
|8
|0
|0
|1
|1
|€ 0.35 млн.
|21
|Юдинцев Георгий
|Защ
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|72
|Гордюшенко Астемир
|Пол
|25
|16
|2
|0
|2
|1
|€ 0.35 млн.
|19
|Байтуков Руслан
|Пол
|25
|13
|0
|0
|3
|0
|-
|14
|Дмитриев Сергей
|Пол
|26
|12
|0
|0
|1
|1
|-
|78
|Куль Руслан
|Пол
|23
|12
|1
|0
|2
|0
|-
|33
|Ната Уэсли
|Пол
|27
|11
|1
|0
|1
|1
|-
|52
|Петухов Илья
|Пол
|22
|10
|0
|0
|2
|0
|-
|80
|Ксенофонтов Александр
|Пол
|23
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 0.225 млн.
|71
|Филиппов Артем
|Пол
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Айрапетян Арсен
|Пол
|26
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 0.15 млн.
|74
|Маркитесов Дмитрий
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.45 млн.
|24
|Мальцев Михаил
|Нап
|22
|16
|1
|0
|1
|0
|-
|9
|Адаев Владислав
|Нап
|26
|13
|0
|0
|1
|0
|€ 0.45 млн.
|99
|Тимошенко Иван
|Нап
|23
|12
|4
|0
|0
|0
|-
|70
|Андреев Игорь
|Нап
|21
|11
|1
|0
|0
|0
|-
|9
|Морозов Владислав
|Нап
|21
|9
|2
|0
|2
|0
|-
|91
|Калмыков Амур
|Нап
|28
|8
|4
|0
|0
|1
|€ 0.4 млн.
|97
|Голдобин Никита
|Нап
|26
|7
|1
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|17
|Адеола Раймонд
|Нап
|21
|6
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Поникаров Артем
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Шадринцев Дмитрий
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Основ Герман
|Защ
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Фищенко Руслан
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|Дмитриев Олег
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Дубровский Владислав
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|41
|Родионов Игорь
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Султонов Мухаммад
|Нап
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Колесниченко Кирилл
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|90
|Еременко Никита
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|73
|Мартовой Даниил
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
|13
|Соломаха Валерий
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.175 млн.
Всего игроков: 40, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 14, нападающих: 13