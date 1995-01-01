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    Родина - состав

    Город Москва
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт https://fcrodina.ru/
    Стадион академии "Спартак"
    Тренер Дмитрий Парфенов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    23 Сангаре Дэвид Россия Мали Вра 22 8 0 0 0 0 -
    25 Баринов Даниил Россия Вра 24 7 0 0 1 0 -
    1 Айдаров Сергей Россия Вра 24 6 0 0 0 0 -
    36 Воропаев Артем Россия Защ 23 19 1 0 1 0 -
    3 Аликин Павел Россия Защ 38 15 0 0 2 0 € 0.05 млн.
    12 Габараев Альберт Россия Защ 25 15 0 0 2 1 € 0.2 млн.
    44 Рыков Владимир Россия Защ 35 10 0 0 1 0 € 0.35 млн.
    49 Караев Максим Россия Защ 21 9 0 0 0 0 -
    22 Клещенко Александр Россия Защ 27 8 0 0 1 1 € 0.35 млн.
    21 Юдинцев Георгий Россия Защ 21 2 0 0 0 0 -
    72 Гордюшенко Астемир Россия Пол 25 16 2 0 2 1 € 0.35 млн.
    19 Байтуков Руслан Россия Пол 25 13 0 0 3 0 -
    14 Дмитриев Сергей Россия Пол 26 12 0 0 1 1 -
    78 Куль Руслан Россия Пол 23 12 1 0 2 0 -
    33 Ната Уэсли Бразилия Пол 27 11 1 0 1 1 -
    52 Петухов Илья Россия Пол 22 10 0 0 2 0 -
    80 Ксенофонтов Александр Белоруссия Пол 23 7 0 0 0 0 € 0.225 млн.
    71 Филиппов Артем Россия Пол 25 3 0 0 0 0 -
    10 Айрапетян Арсен Россия Пол 26 1 0 0 1 0 € 0.15 млн.
    74 Маркитесов Дмитрий Россия Пол 21 1 0 0 0 0 € 0.45 млн.
    24 Мальцев Михаил Россия Нап 22 16 1 0 1 0 -
    9 Адаев Владислав Россия Нап 26 13 0 0 1 0 € 0.45 млн.
    99 Тимошенко Иван Россия Нап 23 12 4 0 0 0 -
    70 Андреев Игорь Россия Нап 21 11 1 0 0 0 -
    9 Морозов Владислав Россия Нап 21 9 2 0 2 0 -
    91 Калмыков Амур Россия Нап 28 8 4 0 0 1 € 0.4 млн.
    97 Голдобин Никита Россия Нап 26 7 1 0 0 0 € 0.2 млн.
    17 Адеола Раймонд Нигерия Нап 21 6 0 0 0 0 -
    7 Поникаров Артем Россия Защ 26 - - - - - -
    15 Шадринцев Дмитрий Россия Защ 23 - - - - - -
    2 Основ Герман Россия Защ 21 - - - - - -
    6 Фищенко Руслан Россия Пол 22 - - - - - -
    34 Дмитриев Олег Россия Пол 27 - - - - - -
    27 Дубровский Владислав Россия Пол 25 - - - - - -
    41 Родионов Игорь Россия Пол 24 - - - - - -
    14 Султонов Мухаммад Россия Нап 30 - - - - - -
    24 Колесниченко Кирилл Россия Нап 23 - - - - - -
    90 Еременко Никита Россия Нап 23 - - - - - -
    73 Мартовой Даниил Россия Нап 19 - - - - - € 0.2 млн.
    13 Соломаха Валерий Россия Нап 24 - - - - - € 0.175 млн.
    Всего игроков: 40, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 14, нападающих: 13
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