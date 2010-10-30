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Родина
Новости
€ 25,50 млн
Родина - новости команды
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://fcrodina.ru/
Тренер:
Джонатан Альба
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Расписание
Таблица
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
Вчера, 14:58
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Ахмата» и «Родины» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:10
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
5 ноября
16
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
5 ноября
Смородская пристыдила «Краснодар»: «Есть внутренние проблемы»
1 ноября
Директор «Родины» в восторге от Альбы: «Тот человек, который нам нужен»
1 ноября
4
Босс «Родины» прокомментировал сенсационную победу над «Краснодаром»
1 ноября
3
Бекао из «Родины» – об игре Кордобы: «Ничего особенного»
1 ноября
1
Рабинер прокомментировал конфуз «Краснодара» в матче с «Родиной»
1 ноября
Мусаев прокомментировал конфуз «Краснодара» в матче с «Родиной»
31 октября
8
Интервью Альбы после волевой победы «Родины» над «Краснодаром»
31 октября
5
Экс-игрок ЦСКА стал лучшим в матче «Родина» – «Краснодар»
31 октября
2
Реакция Генича на сенсационное поражение «Краснодара» от «Родины»
31 октября
5
РПЛ. «Краснодар» вел против «Родины», но вновь проиграл (1:2)
31 октября
65
«Родина» – «Краснодар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
ЭСК: «Факел» проиграл «Родине» из-за ошибочного пенальти
31 октября
8
Расписание матчей РПЛ на 31 октября 2026
31 октября
6
«Матч ТВ» покажет только две игры 13-го тура РПЛ
30 октября
10
«Родина» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 31 октября 2026
30 октября
Премьер-лига России: шансы «Родины» и «Краснодара» на победу в матче 13-го тура
30 октября
Легионер РПЛ – об изучении русского языка: «Это невозможно»
29 октября
7
Кубок России. «Оренбург» оформил волевую победу над «Родиной» (2:1) и выход в плей-офф
28 октября
2
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
13-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
27 октября
Кубок России: шансы «Оренбурга» и «Родины» на победу в матче группового этапа
27 октября
Результаты матчей 12-тура РПЛ
26 октября
1
Видео
Ребко: «Нас не хотят видеть в РПЛ»
24 октября
16
Босс «Факела»: «Уважаемые судьи, может, хватит?»
24 октября
2
У Ребко вопросы к судейству после поражения «Факела» от «Родины»
24 октября
3
1
2
3
4
5
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