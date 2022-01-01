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АПЛ 2026/2027
Команды
Сандерленд
Состав
€ 410 млн
Сандерленд - состав команды
Сандерленд
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Сайт:
http://www.safc.com
Тренер:
Режи Ле Бри
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Руфс Робин
Вра
23
€ 28 млн
31
Элльборг Мелькер
Вра
23
€ 3 млн
21
Мур Саймон
Вра
36
€ 0.075 млн
31
Эльборг Мелькер
Вра
-
27
Садики Ноа
Защ
21
€ 35 млн
32
Хьюм Трай
Защ
24
€ 22 млн
4
Дансо Кевин
Защ
27
€ 20 млн
5
Баллард Даниэл
Защ
26
€ 20 млн
6
Метали Дайанн
Защ
20
€ 18 млн
20
Мукиэле Норди
Защ
28
€ 16 млн
15
Альдрете Омар
Защ
29
€ 13 млн
17
Рейнилду
Защ
32
€ 4 млн
12
Менье Тома
Защ
35
€ 1.5 млн
3
Серкин Деннис
Защ
-
5
Бэллард Дэниэл
Защ
-
32
Хьюм Трэй
Защ
-
19
Диарра Хабиб
Пол
22
€ 35 млн
28
Ле Фе Энцо
Пол
26
€ 28 млн
11
Ригг Крис
Пол
19
€ 25 млн
34
Джака Гранит
Пол
33
€ 8 млн
8
Брауне Алан
Пол
31
€ 2 млн
13
О'Найен Люк
Пол
31
€ 0.7 млн
11
Ригг Кристофер
Пол
-
4
О`Нин Люк
Пол
-
29
Jules Ahoka
Пол
-
39
Фофана Малик
Нап
21
€ 30 млн
9
Бробби Брайан
Нап
24
€ 30 млн
7
Тальби Шемсдин
Нап
21
€ 25 млн
18
Изидор Вильсон
Нап
26
€ 18 млн
10
Ангуло Нильсон
Нап
23
€ 17 млн
14
Мандл Ромейн
Нап
23
€ 7 млн
25
Траоре Бертран
Нап
31
€ 4 млн
57
Тутеров Тимур
Нап
21
€ 0.3 млн
12
Майенда Элиэсер
Нап
-
37
Та Би Джоселин
Нап
0
-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 9, нападающих: 10
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