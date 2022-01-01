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Сандерленд
Новости
€ 410 млн
Сандерленд - новости команды
Сандерленд
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Сайт:
http://www.safc.com
Тренер:
Режи Ле Бри
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Сандерленд» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
09:14
АПЛ. «Арсенал» без проблем победил «Сандерленд» (2:0) – 6-я победа подряд на старте сезона
13 сентября
1
Трансляция
«Сандерленд» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Сандерленд» – «Арсенал»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
«Сандерленд» – «Халл Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Сандерленд» – «Халл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Брентфорд» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Брентфорд» – «Сандерленд»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
«Сандерленд» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Сандерленд» – «Фулхэм»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Ипсвич Таун» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ипсвич» – «Сандерленд»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
Хаби Алонсо воссоединится в «Челси» с игроком из чемпионского «Байера»
27 июня
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
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24 мая
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«Сандерленд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
Поражение «Астон Виллы» может помочь Англии получить 6-ю путевку в Лигу чемпионов
24 мая
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15 мая
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9 мая
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«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.67
8 мая
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