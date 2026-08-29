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«Сандерленд» – «Фулхэм»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

29 августа 2026 8:37
Сандерленд - Фулхэм
30 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Фулхэма»
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Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Фулхэмом» пройдет 30 августа 2026 года в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, уступив в первом туре: хозяева проиграли «Ипсвичу» (1:2), гости – «Челси» (2:3). При этом в очных встречах «Фулхэм» имеет явное преимущество – три победы подряд, а также не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей Премьер-лиги. Сможет ли «Сандерленд» прервать эту неудачную серию и взять первые очки перед своими болельщиками, или «Фулхэм» продолжит свое доминирование и одержит победу над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Сандерленд» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Фулхэмом». Команда забивает в трeх последних матчах, а в очных встречах с «Фулхэмом» отличается в шести из восьми последних игр. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 1,20 гола, а оборона пропускает 0,80 мяча – неплохие показатели, которые позволяют им сдерживать атаки соперника. Однако в стартовом туре «Сандерленд» уступил «Ипсвичу» (1:2), подтвердив свои проблемы в реализации моментов. В очных встречах с «Фулхэмом» у хозяев отрицательная статистика – всего 12 побед в 42 матчах, и в трeх последних встречах они неизменно уступали. Домашняя поддержка и умение забивать этому сопернику дают хозяевам шанс на успех, но их нестабильность в защите может стать проблемой.

«Фулхэм» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда побеждает «Сандерленд» в трeх последних очных матчах и забивает в пяти последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,80 гола. Оборона «Фулхэма» пропускает 1,40 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но против кризисного «Сандерленда» этого может быть достаточно. В стартовом туре «Фулхэм» уступил «Челси» (2:3), но в Кубке лиги уверенно разгромил «Уимблдон» (3:0), подтвердив свою атакующую мощь. В очных встречах с «Сандерлендом» гости имеют подавляющее преимущество – 17 побед в 42 матчах, и они уверенно играют на выезде, не проигрывая в пяти из семи последних гостевых матчей Премьер-лиги. Гости умеют забивать и редко уступают «Сандерленду», что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Сандерленда», «Фулхэм» имеет преимущество в очных встречах, стабильную атаку и более успешную гостевую форму. Хозяева способны забить, но их история встреч с этим соперником складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.

Форма и история личных встреч

В 42 очных матчах «Фулхэм» одержал 17 побед, «Сандерленд» – 12, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом гости выиграли три последних матча против «Сандерленда» и забивают в пяти последних очных встречах. Текущая форма «Фулхэма» на выезде – пять матчей без поражений в семи последних, тогда как «Сандерленд» дома нестабилен. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Фулхэма», несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 7 (30%)
Ничьих - 8 (35%)
Побед - 8 (35%)
25
Забитых мячей
24
1.09
В среднем за матч
1.04
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Англия. Кубок, 1/16 финала
Сандерленд
2 : 3
08.02.2023
Фулхэм
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
2 : 2
02.03.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1 : 0
30.08.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сандерленд
1 : 3
22.02.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 0
22.11.2025
Сандерленд
Англия. Кубок, 1/16 финала
Сандерленд
2 : 3
08.02.2023
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
1 : 1
28.01.2023
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Фулхэм
2 : 1
27.04.2018
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сандерленд
1 : 0
16.12.2017
Фулхэм
Англия. Кубок, 4 раунд
Фулхэм
1 : 3
03.02.2015
Сандерленд
Англия. Кубок, 4 раунд
Сандерленд
0 : 0
24.01.2015
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 4
11.01.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
0 : 1
17.08.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
2 : 2
02.03.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 3
18.11.2012
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Фулхэм
2 : 1
06.05.2012
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 0
19.11.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сандерленд
0 : 3
30.04.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 0
11.12.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Сандерленд
0 : 0
28.02.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
1 : 0
06.12.2009
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
1 : 0
27.01.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Фулхэм
0 : 0
18.10.2008
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 3
05.04.2008
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сандерленд
1 : 1
27.10.2007
Фулхэм
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
(К) ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джошуа Кинг
ЦП
8
Сесар Паласиос
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
29
Jules Ahoka
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
11
Кевин
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
35
Macauley Zepa
ЦФ
3-3-1-2
22
Руфс
20
Мукиэле
5
Баллард
27
Садики
17
Рейнилду
34
Джака
32
Хьюм
28
Ле Фе
9
Бробби
10
Ангуло
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
5
Андерсен
33
Робинсон
16
Берге
24
Кинг
7
Гарсия
8
Паласиос
17
Ивоби
14
Бобб
9
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
9
Бробби
10
Ангуло
19
Диарра
19
Диарра
10
Ангуло
Диарра
11
Ригг
11
Ригг
Диарра
28
Ле Фе
14
Мандл
14
Мандл
28
Ле Фе
21
Кастань
30
Сессеньон
30
Сессеньон
21
Кастань
14
Бобб
19
Чарльз
19
Чарльз
14
Бобб
8
Паласиос
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Паласиос
16
Берге
11
Кевин
11
Кевин
16
Берге
Остались в запасе
Сандерленд
Фулхэм
31
Мелькер Элльборг
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
15
Омар Альдрете
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
29
Jules Ahoka
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
35
Macauley Zepa
ЦФ
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
15
Омар Альдрете
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
29
Jules Ahoka
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
35
Macauley Zepa
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Сандерленд
Точно не сыграют
Симон Адингра
ЛВ
Дайанн Метали
ЦЗ
Фулхэм
Точно не сыграют
Том Кэрни
ЦП
Люк Де Фужероля
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фулхэма» в основное время. Преимущество в очных встречах, стабильная атака гостей и их успешная гостевя форма делают «Фулхэм» фаворитом, несмотря на домашнюю поддержку хозяев. «Сандерленд» способен забить, но его история встреч с этим соперником не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Фулхэма» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Фулхэмом» состоится 30 августа 2026 года в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Сандерленд» – «Фулхэм»: смотреть онлайн.

3.00
Победа «Фулхэма»
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Фулхэм Сандерленд
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