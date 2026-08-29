Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Фулхэмом» пройдет 30 августа 2026 года в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, уступив в первом туре: хозяева проиграли «Ипсвичу» (1:2), гости – «Челси» (2:3). При этом в очных встречах «Фулхэм» имеет явное преимущество – три победы подряд, а также не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей Премьер-лиги. Сможет ли «Сандерленд» прервать эту неудачную серию и взять первые очки перед своими болельщиками, или «Фулхэм» продолжит свое доминирование и одержит победу над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Сандерленд» постарается использовать домашнюю поддержку и свою стабильную атаку, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Фулхэмом». Команда забивает в трeх последних матчах, а в очных встречах с «Фулхэмом» отличается в шести из восьми последних игр. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 1,20 гола, а оборона пропускает 0,80 мяча – неплохие показатели, которые позволяют им сдерживать атаки соперника. Однако в стартовом туре «Сандерленд» уступил «Ипсвичу» (1:2), подтвердив свои проблемы в реализации моментов. В очных встречах с «Фулхэмом» у хозяев отрицательная статистика – всего 12 побед в 42 матчах, и в трeх последних встречах они неизменно уступали. Домашняя поддержка и умение забивать этому сопернику дают хозяевам шанс на успех, но их нестабильность в защите может стать проблемой.

«Фулхэм» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда побеждает «Сандерленд» в трeх последних очных матчах и забивает в пяти последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,80 гола. Оборона «Фулхэма» пропускает 1,40 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но против кризисного «Сандерленда» этого может быть достаточно. В стартовом туре «Фулхэм» уступил «Челси» (2:3), но в Кубке лиги уверенно разгромил «Уимблдон» (3:0), подтвердив свою атакующую мощь. В очных встречах с «Сандерлендом» гости имеют подавляющее преимущество – 17 побед в 42 матчах, и они уверенно играют на выезде, не проигрывая в пяти из семи последних гостевых матчей Премьер-лиги. Гости умеют забивать и редко уступают «Сандерленду», что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Сандерленда», «Фулхэм» имеет преимущество в очных встречах, стабильную атаку и более успешную гостевую форму. Хозяева способны забить, но их история встреч с этим соперником складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.

Форма и история личных встреч

В 42 очных матчах «Фулхэм» одержал 17 побед, «Сандерленд» – 12, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом гости выиграли три последних матча против «Сандерленда» и забивают в пяти последних очных встречах. Текущая форма «Фулхэма» на выезде – пять матчей без поражений в семи последних, тогда как «Сандерленд» дома нестабилен. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Фулхэма», несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фулхэма» в основное время. Преимущество в очных встречах, стабильная атака гостей и их успешная гостевя форма делают «Фулхэм» фаворитом, несмотря на домашнюю поддержку хозяев. «Сандерленд» способен забить, но его история встреч с этим соперником не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Фулхэма» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Фулхэмом» состоится 30 августа 2026 года в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.