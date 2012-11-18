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Фулхэм - Сандерленд
Фулхэм - Сандерленд: обзор матча 18 ноября 2012
Фулхэм
18.11.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Сандерленд
62'
М. Петрич
50'
С. Флетчер
65'
К. Куэльяр
70'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сандерленд
87'
Желтая карточка
Л. Каттермол
80'
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Коулбэк
74'
Желтая карточка
Д. О'Ши
71'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Ларссон
70'
ГОЛ! 1:3!
С. Сессеньон
Пас отдал
С. Флетчер
65'
ГОЛ! 1:2!
К. Куэльяр
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 1:1!
М. Петрич
Пас отдал
Д. Дафф
62'
Замена
М. Петрич
️️️️
Б. Руис
60'
59'
Желтая карточка
А. Джонсон
Желтая карточка
С. Сидуэлл
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Джонсон
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Г. Карагунис
35'
Красная карточка
Б. Хангеланд
31'
Замена
У. Родальега
️️️️
А. Качаниклич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Алекс Смит
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
3
Хьюз
4
Хангеланд
27
Ритер
20
Качаниклич
14
Карагунис
14
Сидуэлл
16
Дафф
22
Руис
10
Бербатов
4-5-1
22
Миньоле
27
Бардсли
3
Куэльяр
16
О'Ши
3
Роуз
11
Джонсон
6
Каттермол
29
Сессеньон
4
Коулбэк
7
Ларссон
26
Флетчер
14
Карагунис
14
Сендерос
14
Сендерос
14
Карагунис
22
Руис
33
Петрич
33
Петрич
22
Руис
20
Качаниклич
23
Родальега
23
Родальега
20
Качаниклич
7
Ларссон
16
МакКлин
16
МакКлин
7
Ларссон
4
Коулбэк
8
Воган
8
Воган
4
Коулбэк
Остались в запасе
Фулхэм
Сандерленд
21
Алекс Смит
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
21
Алекс Смит
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Сандерленд
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
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