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Сандерленд - Фулхэм
Сандерленд - Фулхэм: обзор матча 27 января 2009
Сандерленд
27.01.2009, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
55'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Фулхэм
Замена
З. Гера
️️️️
С. Дэйвис
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
Т. Тайнио
Замена
Э. Невланд
️️️️
Д. Этуху
Замена
️️️️
Э. Рид
Замена
П. МакШейн
️️️️
Д. МакКартни
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Дин Уайтхэд
(К)
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Сандерленд
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Фулхэм
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-4-2
13
Фулоп
4
Коллинс
3
МакКартни
35
Фердинанд
27
Бардсли
11
Рид
4
Уайтхэд
10
Тайнио
10
Мальбранк
12
Сиссе
9
Джонс
4-4-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
13
Мерфи
20
Этуху
2
Демпси
29
Дэйвис
25
Замора
3
МакКартни
5
МакШейн
5
МакШейн
3
МакКартни
10
Тайнио
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
10
Тайнио
29
Дэйвис
20
Гера
20
Гера
29
Дэйвис
20
Этуху
15
Невланд
15
Невланд
20
Этуху
Остались в запасе
Сандерленд
Фулхэм
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Статистика матча Сандерленд - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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1 : 1
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1 : 1
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0 : 1
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Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
36539 из 49000 зрителей (74%)
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