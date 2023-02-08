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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сандерленд - Фулхэм
Сандерленд - Фулхэм: обзор матча 08 февраля 2023
Сандерленд
08.02.2023, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Фулхэм
77'
Д. Кларк
90'
Д. Беннетт
8'
Х. Уилсон
59'
А. Перейра
82'
Л. Курзава
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Фулхэм
ГОЛ! 2:3!
Д. Беннетт
Пас отдал
Д. Батт
90'
82'
ГОЛ! 1:3!
Л. Курзава
Пас отдал
Ш. Даффи
80'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Соломон
ГОЛ! 1:2!
Д. Кларк
Пас отдал
А. Алезе
77'
Замена
П. Эква
️️️️
Э. Мишу
72'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
А. Диалло
71'
65'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
65'
Замена
Б. Рид
️️️️
К. Тете
Замена
А. Притчард
️️️️
П. Робертс
64'
Замена
Л. О'Найен
️️️️
Д. Нил
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Перейра
Пас отдал
А. Митрович
55'
Желтая карточка
Ш. Даффи
46'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Харрис
46'
Замена
А. Митрович
️️️️
К. Винисиус
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
К. Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
5
Зак Джонсон
ЦЗ
48
Caden Kelly
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
23
Том Уотсон
ЦФ
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-1-2-3
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
34
Алезе
32
Хьюм
31
Ба
6
Нил
16
Робертс
47
Кларк
20
Мишу
16
Диалло
4-1-2-2-1
1
Родак
2
Тете
4
Адарабиойо
25
Даффи
3
Курзава
36
Палинья
13
Харрис
10
Кэрни
10
Уилсон
10
Соломон
95
Винисиус
20
Мишу
17
Эква
17
Эква
20
Мишу
6
Нил
13
О'Найен
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
10
Притчард
10
Притчард
16
Робертс
16
Диалло
19
Беннетт
19
Беннетт
16
Диалло
10
Соломон
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Соломон
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
13
Харрис
8
Перейра
8
Перейра
13
Харрис
2
Тете
14
Рид
14
Рид
2
Тете
95
Винисиус
9
Митрович
9
Митрович
95
Винисиус
Остались в запасе
Сандерленд
Фулхэм
1
Алекс Басс
ВР
5
Зак Джонсон
ЦЗ
48
Caden Kelly
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
23
Том Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
5
Зак Джонсон
ЦЗ
48
Caden Kelly
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
23
Том Уотсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сандерленд - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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