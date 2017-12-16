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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Фулхэм
Сандерленд - Фулхэм: обзор матча 16 декабря 2017
Сандерленд
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
77'
Д. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Фулхэм
90'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
ГОЛ! 1:0!
Д. Майя
Пас отдал
А. Мэтьюз
77'
Желтая карточка
Л. Гуч
62'
61'
Желтая карточка
О. Ожо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
29
Йоэль Асоро
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-2-3
87
Рюйтер
16
О'Ши
2
Мэтьюз
22
Лав
3
Браунинг
36
Уилсон
10
Хонимэн
24
Гибсон
7
Гуч
9
Воган
11
Граббан
4-5-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
30
Сессеньон
10
Йохансен
29
МакДональд
10
Кэрни
10
Норвуд
9
Ожо
17
Фонте
Остались в запасе
Сандерленд
Фулхэм
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Сандерленд - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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