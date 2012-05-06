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Фулхэм - Сандерленд
Фулхэм - Сандерленд: обзор матча 06 мая 2012
Фулхэм
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
12'
К. Демпси
35'
М. Дембеле
34'
Ф. Бардсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сандерленд
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Мерфи
Замена
К. Фрей
️️️️
П. Погребняк
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
М. Килгаллон
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Й. Риисе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бардсли
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
2
Клинт Демпси
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джон О'Ши
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-1-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
3
Хьюз
12
Келли
13
Мерфи
9
Диарра
16
Дафф
8
Дембеле
2
Демпси
88
Погребняк
3-4-3
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Тернер
6
Килгаллон
8
Гарднер
6
Каттермол
4
Коулбэк
16
О'Ши
16
МакКлин
33
Чжи Донь-Вон
29
Сессеньон
13
Мерфи
22
Бэйрд
22
Бэйрд
13
Мерфи
88
Погребняк
11
Фрей
11
Фрей
88
Погребняк
6
Килгаллон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
6
Килгаллон
33
Чжи Донь-Вон
32
Бендтнер
32
Бендтнер
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Фулхэм
Сандерленд
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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