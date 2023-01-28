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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Сандерленд
Фулхэм - Сандерленд: обзор матча 28 января 2023
Фулхэм
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Сандерленд
61'
Т. Кэрни
6'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Сандерленд
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
78'
Замена
Б. Рид
️️️️
Т. Кэрни
78'
77'
Замена
П. Эква
️️️️
Э. Мишу
77'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Кларк
75'
Желтая карточка
Д. Батт
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Уилсон
68'
Замена
А. Митрович
️️️️
К. Винисиус
64'
Желтая карточка
Л. Курзава
63'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
Л. Курзава
61'
46'
Замена
Н. Хаггинс
️️️️
А. Алезе
Желтая карточка
Х. Уилсон
45'
+4
43'
Желтая карточка
А. Алезе
20'
Замена
А. Ба
️️️️
Р. Стюарт
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Люк Харрис
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
4-1-1-3-1
1
Родак
3
Курзава
6
Диоп
4
Адарабиойо
2
Тете
36
Палинья
10
Кэрни
10
Соломон
8
Перейра
10
Уилсон
95
Винисиус
4-2-3-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Батт
34
Алезе
5
Баллард
16
Робертс
6
Нил
47
Кларк
20
Мишу
16
Диалло
31
Стюарт
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
10
Кэрни
14
Рид
14
Рид
10
Кэрни
10
Уилсон
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Уилсон
95
Винисиус
9
Митрович
9
Митрович
95
Винисиус
34
Алезе
23
Хаггинс
23
Хаггинс
34
Алезе
20
Мишу
17
Эква
17
Эква
20
Мишу
31
Стюарт
31
Ба
31
Ба
31
Стюарт
47
Кларк
19
Беннетт
19
Беннетт
47
Кларк
Остались в запасе
Фулхэм
Сандерленд
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
1
Алекс Басс
ВР
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Фулхэм - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
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