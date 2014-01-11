Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Сандерленд
Фулхэм - Сандерленд: обзор матча 11 января 2014
Фулхэм
11.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 4
Завершен
Сандерленд
52'
С. Сидуэлл
29'
А. Джонсон
41'
К. Сун-Юн
69'
А. Джонсон
85'
А. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сандерленд
87'
Замена
О. Челустка
️️️️
А. Джонсон
85'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Джонсон
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Демпси
79'
75'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Ф. Борини
71'
Желтая карточка
А. Джонсон
Замена
А. Дежага
️️️️
Д. Дафф
69'
69'
ГОЛ! 1:3!
А. Джонсон
Пас отдал
К. Сун-Юн
66'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
Замена
П. Касами
️️️️
А. Таарабт
63'
Желтая карточка
С. Паркер
59'
58'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
ГОЛ! 1:2!
С. Сидуэлл
Пас отдал
Д. Дафф
52'
41'
ГОЛ! 0:2!
К. Сун-Юн
Пас отдал
А. Джонсон
Желтая карточка
Й. Риисе
40'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
37'
30'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-5-1
13
Стокдейл
6
Риисе
14
Сендерос
45
Аморебиета
27
Ритер
2
Демпси
49
Таарабт
14
Сидуэлл
8
Паркер
16
Дафф
10
Бербатов
4-4-2
1
Манноне
27
Бардсли
16
О'Ши
30
Браун
3
Алонсо
11
Джонсон
40
Ки Сун-Юн
6
Каттермол
4
Коулбэк
16
Борини
26
Флетчер
49
Таарабт
23
Касами
23
Касами
49
Таарабт
16
Дафф
21
Дежага
21
Дежага
16
Дафф
2
Демпси
10
Бент
10
Бент
2
Демпси
11
Джонсон
33
Челустка
33
Челустка
11
Джонсон
16
Борини
7
Ларссон
7
Ларссон
16
Борини
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
Остались в запасе
Фулхэм
Сандерленд
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
1
Джордан Пикфорд
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Фулхэм - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+