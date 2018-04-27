Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Сандерленд
Фулхэм - Сандерленд: обзор матча 27 апреля 2018
Фулхэм
27.04.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
45'
Л. Пиазон
76'
А. Митрович
28'
Й. Асоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сандерленд
90'
+7
Желтая карточка
К. МакМанаман
Желтая карточка
М. Беттинелли
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
С. Йохансен
76'
62'
Желтая карточка
Д. Стил
61'
Желтая карточка
Э. Флетчер
45'
Желтая карточка
Д. О'Ши
ГОЛ! 1:1!
Л. Пиазон
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
Й. Асоро
Пас отдал
Э. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
30
Сессеньон
3
Рим
23
Таргетт
3
Одои
10
Кэрни
10
Йохансен
29
МакДональд
12
Пиазон
9
Митрович
3-2-3-1
23
Стил
5
Коне
2
Джонс
16
О'Ши
17
МакНэйр
36
Уилсон
29
Асоро
10
Хонимэн
14
Эджария
11
Флетчер
Остались в запасе
Фулхэм
Сандерленд
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Фулхэм - Сандерленд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Сандерленд
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+