Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Фулхэм
Сандерленд - Фулхэм: обзор матча 02 марта 2013
Сандерленд
02.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
37'
К. Гарднер
70'
С. Сессеньон
16'
Д. Бербатов (П)
34'
С. Ритер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Фулхэм
88'
Желтая карточка
С. Ритер
85'
Замена
У. Родальега
️️️️
А. Дежага
80'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Д. Дафф
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Грэм
76'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
74'
73'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
ГОЛ! 2:2!
С. Сессеньон
70'
65'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Г. Карагунис
60'
Желтая карточка
Б. Хангеланд
ГОЛ! 1:2!
К. Гарднер
37'
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Ритер
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бербатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
2-5-1-2
22
Миньоле
19
Брамбл
16
О'Ши
8
Гарднер
7
Ларссон
21
Н'Диайе
4
Коулбэк
11
Джонсон
29
Сессеньон
12
Грэм
26
Флетчер
4-4-2
32
Шварцер
27
Ритер
14
Сендерос
4
Хангеланд
6
Риисе
21
Дежага
14
Карагунис
14
Сидуэлл
16
Дафф
10
Бербатов
22
Руис
12
Грэм
16
МакКлин
16
МакКлин
12
Грэм
14
Карагунис
5
Фримпонг
5
Фримпонг
14
Карагунис
16
Дафф
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
16
Дафф
21
Дежага
23
Родальега
23
Родальега
21
Дежага
Остались в запасе
Сандерленд
Фулхэм
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
33
Младен Петрич
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сандерленд - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Фулхэм
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+