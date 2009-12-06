Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Сандерленд
Фулхэм - Сандерленд: обзор матча 06 декабря 2009
Фулхэм
06.12.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
7'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сандерленд
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
К. Дикгакой
️️️️
Д. Грининг
Замена
Б. Зенден
️️️️
К. Джонс
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Мальбранк
Замена
З. Гера
️️️️
Э. Невланд
Замена
Н. Носуорти
️️️️
А. Фердинанд
Желтая карточка
Э. Невланд
12'
Желтая карточка
К. Ричардсон
ГОЛ! 1:0!
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Сеул Ки-Хион
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
3-2-3-2
32
Шварцер
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
15
Кончески
44
Пэйнтсил
2
Демпси
14
Грининг
16
Дафф
25
Замора
15
Невланд
3-2-3-2
13
Фулоп
27
Цана
6
Тернер
35
Фердинанд
27
Бардсли
15
Ричардсон
10
Мальбранк
14
Хендерсон
11
Рид
9
Джонс
10
Бент
14
Грининг
15
Дикгакой
15
Дикгакой
14
Грининг
15
Невланд
20
Гера
20
Гера
15
Невланд
35
Фердинанд
33
Носуорти
33
Носуорти
35
Фердинанд
9
Джонс
7
Зенден
7
Зенден
9
Джонс
10
Мальбранк
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Мальбранк
Остались в запасе
Фулхэм
Сандерленд
9
Сеул Ки-Хион
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
9
Сеул Ки-Хион
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Фулхэм - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+