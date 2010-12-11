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Фулхэм - Сандерленд
Фулхэм - Сандерленд: обзор матча 11 декабря 2010
Фулхэм
11.12.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сандерленд
Желтая карточка
К. Ричардсон
Замена
Б. Зенден
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
К. Бэйрд
️️️️
К. Сальсидо
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Д. Этуху
Замена
А. Гьян
️️️️
Д. Мейлер
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Д. Камара
11'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
А. Фердинанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
30
Сальсидо
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
20
Гера
15
Камара
3-2-3-2
22
Миньоле
5
Онуоха
26
Менса
35
Фердинанд
27
Бардсли
15
Ричардсон
7
Мейлер
14
Хендерсон
6
Каттермол
10
Бент
18
Уэлбек
20
Этуху
0
Джонсон
0
Джонсон
20
Этуху
30
Сальсидо
22
Бэйрд
22
Бэйрд
30
Сальсидо
15
Камара
17
Джонсон
17
Джонсон
15
Камара
35
Фердинанд
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
35
Фердинанд
18
Уэлбек
7
Зенден
7
Зенден
18
Уэлбек
7
Мейлер
3
Гьян
3
Гьян
7
Мейлер
Остались в запасе
Фулхэм
Сандерленд
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
1
Крейг Гордон
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Фулхэм - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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