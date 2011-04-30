Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Фулхэм
Сандерленд - Фулхэм: обзор матча 30 апреля 2011
Сандерленд
30.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 3
Завершен
Фулхэм
33'
Г. Какута
61'
С. Дэйвис
72'
С. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Фулхэм
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Б. Замора
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Замена
К. Линч
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Б. Зенден
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
С. Сессеньон
ГОЛ! 0:3!
С. Дэйвис
Пас отдал
Б. Замора
Замена
А. Фердинанд
️️️️
С. Мунтари
Замена
Д. Грининг
️️️️
Г. Какута
ГОЛ! 0:2!
С. Дэйвис
Пас отдал
С. Сидуэлл
ГОЛ! 0:1!
Г. Какута
Пас отдал
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
25
Бобби Замора
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
38
Крейг Линч
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
4-5-1
22
Миньоле
27
Эль-Мохамади
6
Тернер
5
Онуоха
27
Бардсли
29
Сессеньон
14
Хендерсон
4
Коулбэк
6
Каттермол
10
Мальбранк
4
Мунтари
4-4-1-1
32
Шварцер
14
Сендерос
3
Хьюз
22
Бэйрд
30
Сальсидо
22
Гудьонсен
13
Мерфи
14
Сидуэлл
29
Дэйвис
5
Какута
25
Замора
14
Хендерсон
38
Линч
38
Линч
14
Хендерсон
4
Мунтари
35
Фердинанд
35
Фердинанд
4
Мунтари
10
Мальбранк
7
Зенден
7
Зенден
10
Мальбранк
5
Какута
14
Грининг
14
Грининг
5
Какута
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
25
Замора
17
Джонсон
17
Джонсон
25
Замора
Остались в запасе
Сандерленд
Фулхэм
31
Тревор Карсон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сандерленд - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Фулхэм
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+