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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Фулхэм
Сандерленд - Фулхэм: обзор матча 17 августа 2013
Сандерленд
17.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
53'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Фулхэм
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дафф
Замена
К. Уикхэм
️️️️
О. Челустка
86'
85'
Желтая карточка
Д. Бербатов
76'
Замена
Д. Стокдейл
️️️️
М. Стекеленбург
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
С. Сессеньон
72'
65'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
Д. Боатенг
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Касами
Пас отдал
Д. Дафф
23'
Желтая карточка
Д. Боатенг
20'
Замена
М. Бриггс
️️️️
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
3-5-1-1
27
Вествуд
27
Роберж
33
Челустка
16
О'Ши
29
Сессеньон
4
Коулбэк
15
Джаккерини
7
Ларссон
11
Джонсон
88
Кабрал
17
Алтидор
4-5-1
1
Стекеленбург
27
Ритер
3
Хьюз
4
Хангеланд
15
Ричардсон
16
Дафф
14
Сидуэлл
23
Касами
49
Таарабт
18
Боатенг
10
Бербатов
33
Челустка
13
Уикхэм
13
Уикхэм
33
Челустка
29
Сессеньон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
29
Сессеньон
1
Стекеленбург
13
Стокдейл
13
Стокдейл
1
Стекеленбург
15
Ричардсон
3
Бриггс
3
Бриггс
15
Ричардсон
18
Боатенг
14
Карагунис
14
Карагунис
18
Боатенг
Остались в запасе
Сандерленд
Фулхэм
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Сандерленд - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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