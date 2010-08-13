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Луис Энрике
Новости
Луис Энрике - новости
ПСЖ
Испания
8 мая 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Луис Энрике установил рекорд по победам в «ПСЖ» среди тренеров
30 октября
2
Луис Энрике объяснил, почему сделал Сафонова основным вратарем «ПСЖ»
29 октября
2
Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление о тяжелой травме Хвичи
24 октября
3
Определен виновный в тяжелейшей травме Хвичи
21 октября
1
Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной»
21 октября
Реакция Луиса Энрике на погромы в Париже
19 октября
7
Энрике – о победе над «Сити»: «Мне не нравится, когда к перерыву матча счет 3:0 в нашу пользу»
15 октября
1
Дочь Луиса Энрике попала в смертельное ДТП
10 октября
Луис Энрике ответил на критику в адрес Хвичи
10 октября
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
14 сентября
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
6 сентября
4
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
5 сентября
4
Фото
«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
4 сентября
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «То, что я видел, доставило мне удовольствие»
17 августа
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
13 августа
10
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
13 августа
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
13 августа
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
Энрике поговорил с Шевалье о будущем в «ПСЖ»
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В «ПСЖ» определились с судьбой тренера Энрике
31 мая
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31 мая
Только один тренер чаще выигрывал Лигу чемпионов, чем Луис Энрике
31 мая
Луис Энрике раскрыл секрет второй подряд победы «ПСЖ» в ЛЧ
30 мая
2
Реакция Энрике на слова Артеты, что «Арсенал» победит «ПСЖ» в финале ЛЧ
29 мая
1
2
3
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