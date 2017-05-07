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Луис Энрике
Луис Энрике - материалы
ПСЖ
Испания
8 мая 1970 (54)
Тренер
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«Он может стать одним из лучших тренеров в истории «Барселоны». Кто такой Хуан Карлос Унсуэ?
Летом Луис Энрике покинет «Барселону». Вероятным преемником испанца станет его ассистент Хуан Карлос Унсуэ. «Бомбардир» – о тренере без опыта, который позволяет себе кричать на Месси.
07.05.2017 11:20
4
Сумасшедшая коррида
Если Вы хотите ,чтобы Ваш друг\коллега\знакомый заинтересовался футболом, то нет более сильного и качественного способа, чем показать ему Эль-Класико. Действительно, именно с этого матча нужно начинать вводить людей в мир футбола, так как только данн
26.04.2017 17:13
Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов
Команда Массимилиано Аллегри легко и стильно прошла «Барселону» и продвинулась в полуфинал. Тимофей Яценко делится впечатлениями и обещает болеть за то, чтобы Буффон наконец-то выиграл Лигу чемпионов.
20.04.2017 00:10
21
Терри уходит из «Челси». Бэйл пропустит игру с «Баварией». Дайджест событий дня
Игроки «Лиона» обратились в полицию. Зе Луиш и Адриано не помогут «Спартаку» в следующем матче. «Барселона» может сыграть с «Ювентусом» в восемь нападающих. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
17.04.2017 23:15
5
Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»
«Барселона» будто снова пережила предыдущую стадию Лиги чемпионов. Тогда в гостевой встрече с «ПСЖ» команда Энрике потерпела разгромное поражение. «Бомбардир» рассказывает, как ситуация повторилась в противостоянии с «Ювентусом».
12.04.2017 00:05
18
Автогол Наваса и провал «Барселоны». Испанскому футболу нужен новый чемпион?
Голкипер «Реала» Кейлор Навас в очередной раз допустил результативную ошибку. «Барселона» неожиданно проиграла «Депортиво» и снова ищет оправдания. «Бомбардир» рассказывает, как в Испании плачут от счастья болельщики «Севильи», которая неожиданно получила шанс на титул.
13.03.2017 00:35
3
Возможно, лучший матч в истории Лиги чемпионов. «Барселона» творит невозможное
«Барселона» отыграла дикое отставание у Парижа и вышла в четвертьфинал. Тимофей Яценко попытался не тронуться умом и проанализировал, как такое вообще возможно.
09.03.2017 01:10
44
«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»
В середине недели «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ», фактически вылетев из Лиги чемпионов. Теперь команда едва не потеряла очки в матче со скромным «Леганесом» в Примере. «Бомбардир» рассказывает о виновных в провале коллектива Луиса Энрике.
20.02.2017 01:00
10
Пора увольнять! Топ-5 тренеров, которые уже ничего хорошего для клуба не сделают.
На сегодня у нас(да, это будет цикл блогов) Луис Энрике
02.01.2017 10:49
2
Еременко дисквалифицирован за кокаин. «Барселона» может сменить тренера. Дайджест событий дня
«Зенит» страдает от кадровых потерь. Федун обратился с предложением к Мутко. Стартовал 14-й тур РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
18.11.2016 22:00
6
«Барселона», «Реал», «Атлетико». Кто станет чемпионом Испании?
Допустившая несколько осечек «Барселона» неожиданно подпустила к себе конкурентов, обострив до предела борьбу за титул. «Бомбардир» разбирает шансы основных претендентов на выигрыш Примеры.
24.04.2016 13:30
10
Данни выбыл на 9 месяцев. Аленичева не уволят до конца сезона. Дайджест событий дня
Неймару грозит дисквалификация. Промес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Ученые выяснили объективную стоимость Месси и Роналду. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
18.04.2016 21:15
7
Черышев, песня Эмери и прическа Дани Алвеса. Кто получит «Оскары» в чемпионате Испании
Испанскую Примеру часто костерят за чрезмерную театральность. Здесь игроки успевают улыбнуться, когда получают по ногам, а пенальти разыгрывают на троих. В преддверии вручения «Оскаров», «Бомбардир» раздает статуэтки участникам чемпионата Испании.
27.02.2016 13:05
2
Как Луис Энрике сделал «Барселону» еще круче
После ухода Хосепа Гвардиолы многие предрекали закат «Барселоны». Однако Луис Энрике привнес свое видение в чуть забуксовавшую команду и вновь вывел ее на вершину мирового футбола. «Бомбардир» разбирается, какие шестеренки подкрутил Энрике в изобретении Гвардиолы.
23.02.2016 19:50
3
ЦСКА усилился Ткачевым. Месси получил «Золотой мяч». Дайджест событий дня
Краснодарская «Кубань» подписала Сантану. Ван Гаалу указали на дверь. «Динамо» вернуло в основной состав Денисова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.01.2016 23:45
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