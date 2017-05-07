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Луис Энрике - материалы

ПСЖ
Испания
8 мая 1970 (54)
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Реакция жены Сафонова на чемпионство Матвея
09:21
3
ВидеоСмирнов назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»
08:50
Сафонов прокомментировал чемпионство с «ПСЖ»
08:35
Неутешительный для «Спартака» прогноз Бубнова на матч с «Ростовом»
08:05
4
«Зенит» отстает от 1-го места, чемпионство Сафонова, гол Соболева, уход Мюллера из «Баварии», поражение «Реала» и другие новости
00:50
Соболев прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
00:35
2
Семак прокомментировал рекорд Овечкина
00:25
Сафонов – 1-й за 15 лет российский чемпион в европейской топ-лиге
00:05
1
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), отрыв от «Реала» – 4 очка
Вчера, 23:54
1
Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая»
Вчера, 23:35
2
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