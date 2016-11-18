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  • Еременко дисквалифицирован за кокаин. «Барселона» может сменить тренера. Дайджест событий дня

Еременко дисквалифицирован за кокаин. «Барселона» может сменить тренера. Дайджест событий дня

Главная новость дня

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Положительный результат дала допинг-проба футболиста после матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), в котором игрок отметился забитым мячом. На слушаниях 10 ноября в штаб-квартире УЕФА присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.

ЦСКА и Еременко собираются обжаловать решение, при этом юрист игрока дал надежду на то, что дисквалификация будет отменена. Футбольная ассоциация Финляндии вообще отказалась верить в происходящее.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

«ПСЖ» переманивает у «Зенита» защитника из Бразилии

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо входит в сферу интересов «Милана» и «Зенита», однако перебить бразильца у этих клубов может «ПСЖ» и лично главный тренер парижан Унаи Эмери, которому особо интересен этот футболист. Сделка может произойти уже зимой. Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов заплатить 14 миллионов евро, но нарвался на отказ.

Семин сделает «Локомотив» топ-клубом за шесть лет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что клуб превзойдет результаты, которые были показаны предыдущим президентом – Ольгой Смородской. «Прежнему руководству дали много времени, чтобы сделать клуб топовым – ну так дайте и нам столько же. Вне сомнений, мы превзойдем те результаты», – отметил Семин. При Смородской «Локомотив» выиграл бронзовые медали в сезоне-2013/14 и Кубок России годом позже.

У «Барселоны» будет новый тренер?

Неожиданный слух из Испании. В случае непродления контракта главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике во главе клуба появится новый специалист. Им может стать Хуан Карлос Унсуэ, который на данный момент помогает Луису Энрике, а раньше возглавлял «Нумансию» и сантандерский «Расинг». Контракт нынешнего тренера «Барселоны» заканчивается летом следующего года, и обсуждение нового соглашения Луис Энрике хочет оставить до весны 2017 года.

«Монако», «Ливерпуль» и еще 3 самые результативные команды Европы

В Англии расследуют инцидент с Руни

Руководство Ассоциации футбола Англии инициировала начало расследования инцидента с участием нападающего и капитана английской сборной Уэйна Руни, которого, по слухам, исключили за пьянство перед товарищеским матчем со сборной Испании (2:2). Сам Руни позже заявил, что с ним на вечеринке были еще 10 футболистов. Ассоциация футбола Англии намерена выяснить, кто еще принимал в ней участие.

Федун предложил Мутко жестче наказывать фанатов

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун считает, что использование пиротехники во время матчей должно повлечь за собой штрафы до 100 тысяч рублей. С таким предложением он обратился к главе РФС Виталию Мутко и привел пример из матча «Спартака» и ЦСКА, который состоялся в конце октября на стадионе «Открытие-Арена». Сам Мутко уже перенаправил это предложение на проработку Министерству спорта и МВД.

В заявке «Зенита» на матч с «Крыльями Советов» будет 14 человек?

То ли хитрит главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед матчем 14-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», то ли действительно кадровые проблемы так сильно одолевают его команду.

«Из 23 игроков «Зенита» 8 отсутствуют – Файзулин, Рязанцев, Данни, Смольников, Могилевец вернулся из сборной с травмой, плюс три дисквалифицированных игрока. В заявке будет максимум 14 игроков, но все готовы сыграть и победить», – заявил Луческу. Парней с «Зенита-2» он, похоже, даже не рассматривает.

Один гол в двух матчах. Возобновилась РФПЛ

В стартовом матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА благодаря точному удару со штрафного Георгия Миланова переиграл «Арсенал» – 1:0. Чуть позже завершилась игра между «Рубином» и «Ростовом», где забитых мячей не было вообще – 0:0. Завтра «Оренбург» примет «Локомотив», а «Анжи» сыграет с «Уфой». «Спартак и «Зенит» проведут свои матчи в воскресенье – соответственно против «Амкара» и «Крыльев Советов».

ЦСКА выиграл у «Арсенала» благодаря суперголу Миланова. Бердыев и «Рубин» разошлись миром. Стартовал 14-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия ЦСКА Сан-Паулу Зенит ПСЖ Локомотив Барселона Зенит Рубин Ростов Арсенал Руни Уэйн Еременко Роман Миланов Георгий Кайо Родриго Луческу Мирча Семин Юрий Энрике Луис Мутко Виталий Федун Леонид Смородская Ольга
Комментарии (6)
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ivanthebest
1479498926
Ахаха) Руни ещё и всех спалил...
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Strig
1479530980
ерёма с рунил или руни съерёмил
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Semargl18
1479536284
Давайте мутко сделаем главой фифа и он до 2018 года развалит всю структуру.. Вот тогда победим на ЧМ домашнем.
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vasiok74
1479585338
и где тут Испанской лигой,хоть пахнет?
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