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    Юрист Еременко заявил, что возможна отмена дисквалификации

    Спортивный юрист Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко, высказался о решении УЕФА. Напомним, ранее полузащитнику ЦСКА был вынесен вердикт о двухлетней дисквалификации за употребление запрещенного вещества.

    — Дисквалификация на два года означает, что был подтвержден ненамеренный прием запрещенного вещества. В ином случае она бы составила четыре года. Почему УЕФА вынес такое решение, а не снизил срок дисквалификации в зависимости от вины или халатности игрока, мне непонятно. Пока решение УЕФА опубликовано без мотивировочной части. Уверен, что когда мы получим мотивировку, будем его обжаловать. Полагаем, что степень халатности Еременко не заслуживает того, чтобы накладывать на него такие, пусть и сниженные, санкции. Наказание велико и, по нашему мнению, не соответствует степени вины игрока.

    — Каким образом вещество попало в организм Еременко?

    — К сожалению, я пока не могу это комментировать. Но, по мнению защиты, игрок не допустил халатности в ходе случайного попадания вещества в его организм.

    — Как будете обжаловать решение?

    — УЕФА предлагает обжаловать промежуточное решение в апелляционном органе организации. Срок подачи апелляции — три дня с момента получения полного мотивированного текста решения. Не три дня с этого дня. Когда ждать? Неизвестно, как составят, так составят. Я бы с большим удовольствием подавал апелляцию сразу в CAS. Это более независимый орган, чем УЕФА.

    — На сколько возможно снизить наказание?

    — Вплоть до отмены. Оправдание возможно.

    — Добиваться вскрытия пробы B защита не собирается?

    — Вскрытие пробы B было возможно только на первоначальном этапе. Мы не оспаривали действия лаборатории.

    — Каковы сроки рассмотрения дела в CAS?

    — Непредсказуемо, может затянуть и на год. Все это время футболист не сможет играть. Теоретически возможно, что ему позволят выступать, но я пока не вижу таких перспектив.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2016 16:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 02:53

      Не отменят, со стороны адвоката это просто развод на бабло. Халатности конечно не было, было целенаправленное употребление наркотика

      1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 19 ноября 2016, 02:21

      вряд ли отменят

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 18 ноября 2016, 22:09

      под дозой бегает быстрее!?нах таких игроков

      1
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 18 ноября 2016, 21:55

      На мыло таких футболистов!

      1
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 18 ноября 2016, 18:21

      Конечно возможна! Если сам юрист сдаст анализы и договорится с УЕФА о взятке!

      1
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 18 ноября 2016, 17:59

      Один потреблять маловероятно. Должна быть компания корешей. Ждем.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 ноября 2016, 17:41

      жесткое наказание. не болельщик ЦСКА, но отстранение Еременко ослабит не только ЦСКА, а все премьер лигу((( жаль. Я честно говоря не вижу ничего страшного в том, что он нюхал кокс, это его личное дело. Или его употребление расценивается как допинг?

      -2
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      Рейтинг: +1191

      ttter > franck_ribery 18 ноября 2016, 18:47

      Ну при употреблении этого наркотика вы перестаёт чувствовать боль,фактически не устаёте,если это не допинг то тогда что это?

      0
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      ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 > franck_ribery 18 ноября 2016, 22:10

      охренеть, наркоманов уже жалко, лучше таких пинком под зад

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      Рейтинг: +175

      Freux > Alexx22 19 ноября 2016, 09:46

      Осталось собрать ему деньги на оствшуюся жизнь,чтобы не голодал без кокса☺☺

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      Рейтинг: +175

      Freux 18 ноября 2016, 17:37

      Люди,носите марлевую повязку на лице,а то чего доброго нанюхаетесь разной гадости,и потом оправдываться придется))

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      Рейтинг: +115

      slawianka > Freux 19 ноября 2016, 06:06

      Команда слоников, в противогазах пусть поиграют))

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 18 ноября 2016, 17:15

      Рома рома роман какой же ты баклан

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 ноября 2016, 17:06

      Кокаин случайно попал в организм...ну да...его же на заводах в булочки добавляют чтобы себестоимость понизить

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > алекс88 18 ноября 2016, 18:01

      Грамотный смотрю , я тебе могу сказать что тебя так могут накормить кой какими продуктами , что любая проба может показать что ты наркоман конченый.......не знаешь ничего лучше помолчи . Я в 90-х годах крутился кое в чём , ты даже обычный обыватель не знаешь что ты ешь и могу сказать немногое изменилось с того времени ..........

      -1
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > ВЛАДИВОСТОК 18 ноября 2016, 23:11

      И че? Во всех продуктах наркотики ? Че за чушь?! Наркотики просто так в организм не попадают! И причем тут 90-е вообще? Человек даже если слегка каноплю курнет, то в моче сразу будет это видно! Так что не надо здесь умника нарязать.

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