Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрист Еременко заявил, что возможна отмена дисквалификации

Юрист Еременко заявил, что возможна отмена дисквалификации

18 ноября 2016, 16:41
22

Спортивный юрист Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко, высказался о решении УЕФА. Напомним, ранее полузащитнику ЦСКА был вынесен вердикт о двухлетней дисквалификации за употребление запрещенного вещества.

— Дисквалификация на два года означает, что был подтвержден ненамеренный прием запрещенного вещества. В ином случае она бы составила четыре года. Почему УЕФА вынес такое решение, а не снизил срок дисквалификации в зависимости от вины или халатности игрока, мне непонятно. Пока решение УЕФА опубликовано без мотивировочной части. Уверен, что когда мы получим мотивировку, будем его обжаловать. Полагаем, что степень халатности Еременко не заслуживает того, чтобы накладывать на него такие, пусть и сниженные, санкции. Наказание велико и, по нашему мнению, не соответствует степени вины игрока.

— Каким образом вещество попало в организм Еременко?

— К сожалению, я пока не могу это комментировать. Но, по мнению защиты, игрок не допустил халатности в ходе случайного попадания вещества в его организм.

— Как будете обжаловать решение?

— УЕФА предлагает обжаловать промежуточное решение в апелляционном органе организации. Срок подачи апелляции — три дня с момента получения полного мотивированного текста решения. Не три дня с этого дня. Когда ждать? Неизвестно, как составят, так составят. Я бы с большим удовольствием подавал апелляцию сразу в CAS. Это более независимый орган, чем УЕФА.

— На сколько возможно снизить наказание?

— Вплоть до отмены. Оправдание возможно.

— Добиваться вскрытия пробы B защита не собирается?

— Вскрытие пробы B было возможно только на первоначальном этапе. Мы не оспаривали действия лаборатории.

— Каковы сроки рассмотрения дела в CAS?

— Непредсказуемо, может затянуть и на год. Все это время футболист не сможет играть. Теоретически возможно, что ему позволят выступать, но я пока не вижу таких перспектив.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1479476803
Случайно занюхнул?Вы серьезно? xD
Ответить
Gullit 76
1479477287
"игрок не допустил халатности в ходе случайного попадания вещ в организм" - это уже даже не случайность а подлог,подброс операция цру.Как не допустил? У него что везде кокаин разбросан что даже отличить не может?Странная линия защиты заведомо проигрышная.
Ответить
GSKA1974
1479477805
СКОТЫ!!!!ЦСКА лишают Еременко! ,Никогда не поверю. И Дзагой неизвестно когда выйдет
Ответить
алекс88
1479477972
Кокаин случайно попал в организм...ну да...его же на заводах в булочки добавляют чтобы себестоимость понизить
Ответить
De_Frenki
1479478545
Рома рома роман какой же ты баклан
Ответить
Freux
1479479842
Люди,носите марлевую повязку на лице,а то чего доброго нанюхаетесь разной гадости,и потом оправдываться придется))
Ответить
franck_ribery
1479480116
жесткое наказание. не болельщик ЦСКА, но отстранение Еременко ослабит не только ЦСКА, а все премьер лигу((( жаль. Я честно говоря не вижу ничего страшного в том, что он нюхал кокс, это его личное дело. Или его употребление расценивается как допинг?
Ответить
aurora5858
1479481171
Один потреблять маловероятно. Должна быть компания корешей. Ждем.
Ответить
loboda2012
1479482508
Конечно возможна! Если сам юрист сдаст анализы и договорится с УЕФА о взятке!
Ответить
нейтральныйкакникто
1479513182
Не отменят, со стороны адвоката это просто развод на бабло. Халатности конечно не было, было целенаправленное употребление наркотика
Ответить
Главные новости
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
1
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
1
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
7
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Все новости
Все новости
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
1
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
7
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
26
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+