Юрист Еременко заявил, что возможна отмена дисквалификации

Спортивный юрист Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко, высказался о решении УЕФА. Напомним, ранее полузащитнику ЦСКА был вынесен вердикт о двухлетней дисквалификации за употребление запрещенного вещества.

— Дисквалификация на два года означает, что был подтвержден ненамеренный прием запрещенного вещества. В ином случае она бы составила четыре года. Почему УЕФА вынес такое решение, а не снизил срок дисквалификации в зависимости от вины или халатности игрока, мне непонятно. Пока решение УЕФА опубликовано без мотивировочной части. Уверен, что когда мы получим мотивировку, будем его обжаловать. Полагаем, что степень халатности Еременко не заслуживает того, чтобы накладывать на него такие, пусть и сниженные, санкции. Наказание велико и, по нашему мнению, не соответствует степени вины игрока.

— Каким образом вещество попало в организм Еременко?

— К сожалению, я пока не могу это комментировать. Но, по мнению защиты, игрок не допустил халатности в ходе случайного попадания вещества в его организм.

— Как будете обжаловать решение?

— УЕФА предлагает обжаловать промежуточное решение в апелляционном органе организации. Срок подачи апелляции — три дня с момента получения полного мотивированного текста решения. Не три дня с этого дня. Когда ждать? Неизвестно, как составят, так составят. Я бы с большим удовольствием подавал апелляцию сразу в CAS. Это более независимый орган, чем УЕФА.

— На сколько возможно снизить наказание?

— Вплоть до отмены. Оправдание возможно.

— Добиваться вскрытия пробы B защита не собирается?

— Вскрытие пробы B было возможно только на первоначальном этапе. Мы не оспаривали действия лаборатории.

— Каковы сроки рассмотрения дела в CAS?

— Непредсказуемо, может затянуть и на год. Все это время футболист не сможет играть. Теоретически возможно, что ему позволят выступать, но я пока не вижу таких перспектив.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ