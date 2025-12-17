Требования Талалаева, смена тренера в «Рубине», игрок года по версии ФИФА и другие новости

Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Веру – аргентинец выбрал игровой номер
Талалаев потребовал у «Балтики» повышение зарплаты и продать трех игроков
Верховный суд Швейцарии вынес вердикт по делу «Ростова» и Норманна – есть реакция клуба
Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена
Три клуба хотят перехватить Баринова у ЦСКА
Российского футболиста задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков
Мбаппе отсудил у «ПСЖ» огромную сумму денег – комментарий клуба
Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры двух тренеров
Сперцян перестал быть самым дорогим футболистом РПЛ: топ-10 самых дорогих, подорожавших и подешевевших игроков после обновления Transfermarkt
Клуб Месси нацелился на звезду «Барселоны»
Экс-защитник сборной России объявил о завершении карьеры в 34 года
Дембеле выиграл премию The Best от ФИФА, еще названы тренер и гол года, а также символическая сборная-2025
Бразильский клуб должен «Зениту» более 3 миллионов
ЦСКА и «Краснодар» нашли усиление атаки в 14-й команде РПЛ
Рахимов близок к увольнению из «Рубина»: известно имя нового тренера