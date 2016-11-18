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    ЦСКА выиграл у «Арсенала» благодаря суперголу Миланова. Бердыев и «Рубин» разошлись миром. Стартовал 14-й тур РФПЛ


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    Голосов: 3
    18.11.2016 19:00
    Возобновляется чемпионат России: в Туле ЦСКА победил со своим любимым минимальным счетом, в Казани голов забито не было.

    Текстовый онлайн: «Арсенал» – ЦСКА – 0:1

    • Тульский «Арсенал» не смог забить в 6-м домашнем матче подряд;
    • Туляки не могут победить на протяжении 12 игр кряду;
    • ЦСКА прервал серию из 3 выездных поражений подряд

    «Рубин» – «Ростов» – 0:0

    • «Рубин» прервал победную серию из 4 домашних матчей;
    • «Ростов» не забил в 4-й гостевой игре подряд

    В Туле на 20-й минуте Георгий Миланов открыл счет точным ударом со штрафного. У хозяев были моменты, могли и гости удвоить свое преимущество, однако классный гол болгарина так и остался единственным. ЦСКА выиграл 1:0.

    Армейцы добрались в Тулу на автобусе.

    Небольшое превью от ЦСКА.

    Интрига?

    Да! Чалов дебютирует в основе.

    «Казань-Арена» за шесть часов до матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter ЦСКА, Twitter «Рубина», РФПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 20 ноября 2016, 13:22

      и что суперского?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8119

      nik55 19 ноября 2016, 10:58

      простой гол -вратарь 0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      zarsm 18 ноября 2016, 22:04

      Супер гол? Обычный гол со штрафного, таких куча

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 18 ноября 2016, 21:11

      Ну наконец то победили, наверно самих себя...

      0
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